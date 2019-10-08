Сбербанк расширил возможности сервиса «Покупай со Сбербанком»

Сбербанк расширил возможности сервиса «Покупай со Сбербанком» для своих клиентов. Теперь пользователи сервиса смогут оформлять заявку на кредит непосредственно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на операционных системах Android и IOS. Для оформления кредита необходимо выбрать интересующий товар на сайте магазина-партнера, а в качестве сервиса оплаты - «Покупай со Сбербанком», после чего у пользователя откроется мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в котором он сможет оформить заявку на кредит.

72% клиентов ʺПокупай со Сбербанкомʺ совершают покупки в кредит с мобильных устройств, и их доля продолжает расти. Поэтому одним из приоритетных направлений развития сервиса является удобство и простота его использования на данных устройствах.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Банк последовательно реализует свою стратегию, увеличивая доступность и простоту использования финансовых сервисов во всех digital-каналах. Предоставляя нашим клиентам удобный и интуитивно понятный сервис, мы помогаем им приобрести желаемые товары или услуги, что в свою очередь дает нашим партнерам возможность увеличить продажи и средний чек покупки».

«Покупай со Сбербанком» — сервис онлайн-кредитования Сбербанка, который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Сервис, запущенный в декабре 2018 года, активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.