Иркутск приобретет 2 автобуса для общественных организаций

Иркутск приобретет для нужд общественных организаций два автобуса среднего класса, оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после прохождения необходимых регистрационных действий транспорт пополнит автопарк МУП «ИркутскАвтоТранс», в котором на сегодня уже имеется более 100 низкопольных автобусов.

Новую технику презентовал мэр города Дмитрий Бердников в ходе закрытия V городского форума общественных некоммерческих организаций «Один мир на всех».

– Мы стараемся создавать максимально комфортную, доступную среду для каждого иркутянина, несмотря на возраст, пол и особенности здоровья. Форум, который мы впервые провели в сентябре 2015 года, стал отличной площадкой для встречи друзей. В его рамках организуются различные конкурсы, выставки и спортивные мероприятия. А также решаются вопросы обеспечения комфортной жизнедеятельности отдельных категорий горожан. Именно благодаря тесному сотрудничеству с представителями некоммерческих общественных организаций только за эти пять лет проделана огромная работа, и она будет продолжена , – отметил Дмитрий Бердников.