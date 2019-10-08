Объем поступлений в бюджет Иркутской области вырос на 9% до 105 млрд рублей

Объем платежей в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) за восемь месяцев 2019 года составил 105 млрд. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 8 млрд. рублей или почти 9 %, сообщает региональное УФНС.

При этом 72% прироста приходится на налог на прибыль организаций. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80%, региональные – почти 12%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – более 5 процентов. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 43% поступлений, и налог на доходы физических лиц – около 35 процентов. Кроме того, доля имущественных налогов составила 13%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили более 45 млрд. рублей, что на 6 млрд. рублей или 15% выше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом прирост поступлений обеспечили предприятия электроэнергетики – около 4 млрд. рублей за счет роста реализации электроэнергии и заключения новых договоров. Кроме того, крупнейшим предприятием региона перечислен налог и пени в сумме более 1 млрд. рублей по уточненным декларациям за 2015-2016 годы. За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 36 млрд. рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 109% (или на 3 млрд. рублей) и опережает темп роста фонда заработной платы за счет применения мер принудительного взыскания и контрольных мероприятий налоговых органов. Также увеличение платежей наблюдается по налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам, – на 625 млн. рублей или 11%; по налогу на добычу полезных ископаемых – на 143 млн. рублей или почти 14 процента.

Вместе с тем, снизились поступления по налогу на имущество организаций почти на 2 млрд. рублей или 12%, что, главным образом, объясняется исключением с 01.01.2019 из объектов налогообложения движимого имущества. Земельного налога поступило на 61 млн. рублей или 3% меньше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом за восемь месяцев 2019 года в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков за прошлые налоговые периоды возмещено 80 млн. рублей. Поступления по акцизам на 30 млн. рублей или почти на 2% ниже уровня аналогичного периода 2018 года, что обусловлено уменьшением перечислений акцизов на пиво в связи со снижением спроса и реализации пива, а также неполной оплатой текущих начислений отдельными налогоплательщиками.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований за восемь месяцев 2019 года составил 17 млрд. рублей, что более чем на 1 млрд. рублей или 8% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 1 млрд. рублей или 11%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 198 млн. рублей или почти на 15 процентов.