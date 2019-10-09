Большинство российских туристов собираются встречать Новый год не под елками, а под пальмами

В этом году россияне заранее озаботились отдыхом на зимние праздники. Уже сейчас выкуплено в 2,5 раза больше туров, чем год назад. В лидерах бронирования сейчас Таиланд и ОАЭ. Россия делит пятое место с Доминиканой и Вьетнамом. Таковы итого предварительного анализа онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Российские туристы активно бронируют отдых на Новый год: к концу сентября на праздники выкуплено в 2,5 раза больше туров, чем год назад. В первой тройке лидеров Таиланд, ОАЭ и Турция. Ни эти три страны приходится 48% туров. И только 6% туров приобретено на российские курорты. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от 120 российских туроператоров.

Год назад в конце сентября среди новогодних направлений лидировала Индия, а ОАЭ не входили даже в «пятерку» популярных направлений.

По сравнению с прошлым годом средний чек на отдых в новогодние праздники почти не изменился, составив 139 000 рублей, год назад этот показатель был 137 000 рублей. При этом заграничный отдых подорожал незначительно — с 141 000 до 144 000 рублей. Зато существенно вырос средний чек на туры по России — с 47 000 до 60 000 рублей.

В этом году российские туристы предпочитают встречать Новый год в скромных «трешках». Отели уровня 3* забронировал 41% отдыхающих.

Что касается системы питания, если летом туристы предпочитают оплачивать систему «все включено», то на новогодние праздники большинство отдыхающих ограничиваются завтраками — 61%.

В этом году туры стали короче. Российские туристы будут отдыхать на зимние праздники чуть меньше, чем год назад. Средняя длительность отдыха составит 9 ночей, год назад она составляла 10 ночей.

«В этом году российские туристы решили заранее организовать новогодний отдых, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Многие пользуются снижением курса евро и доллара, а также преимуществами раннего бронирования, когда есть возможность приобрести тур в отель с хорошим соотношением цены и качества. В этом сезоне мы видим, что ОАЭ уверенно конкурируют с закрытым для чартеров Египтом. Россияне выбирают Эмираты из-за теплого климата, при этом перелет туда не такой длинный, как в Таиланд. Также многие выбирают Турцию, понимая, что в отелях высокого уровня будет возможность и искупаться в теплом бассейне, и воспользоваться любимой у туристов системой «все включено».