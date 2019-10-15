Где надуется новый кредитный пузырь?

Какие страны сегодня рискуют обрушить рынок кредитования, и входит ли в их число Россия? В опросе разбирается Денис Домащенко, заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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Долг экономики перед банками

Одним из лучших индикаторов уровня закредитованности в экономике страны является отношение накопленной кредитной задолженности к ВВП. В мировой экономике по этому показателю тенденции разнонаправленные.

Если в развитых странах идут процессы долговой стабилизации или сокращения долгов, то в развивающихся, на первый взгляд, — кредитный бум. Однако львиная доля этого роста сегодня приходится на Китай, в котором объем накопленной задолженности в экономике превысил 160% ВВП.

Можно утверждать, что в Китае сформировался колоссальный кредитный пузырь и в обозримой перспективе регуляторам придется использовать положительный опыт развитых стран, чтобы купировать большой объем проблемных долгов.

В прочих развивающихся странах за последние 5 лет динамика долговой нагрузки по отношению к ВВП не имеет выраженного тренда. Примерно половину от величины ВВП составляют кредиты реальному сектору экономики и населению в России, Саудовской Аравии и Индии, около 60% — в Турции и Бразилии.

Среди стран, где наблюдается самое существенное сокращение кредитования по отношению к величине экономики за прошедшее десятилетие, есть некогда печально известная группа PIIGS: Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания. В этой группе долговой кризис начала 2010-х годов, благодаря экстраординарным усилиям Европейского Центрального Банка, удалось преодолеть.

Африканский пузырь

Кредиты к ВВП стран PIIGS сейчас не превышают 100% ВВП, хотя еще в 2009 году они достигали, например, 147% в Португалии и 164% в Испании. В Ирландии за это время кредитная задолженность экономики перед банками сократилась в процентах к ВВП со 165 до 41%. В Греции – со 102 до 88%, Италии – с 82 до 74%.

Успех в снятии долговой напряженности европейских стран обусловлен сверхмягкой денежно-кредитной политикой последних лет. Ожидать надувания новых кредитных пузырей в частном секторе сейчас можно только на периферии мировой экономики, например, в Африке.