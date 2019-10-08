Сбербанк профинансировал ремонт здания для Центра лечебной педагогики «Особое детство»

Центр лечебной педагогики «Особое детство» получил в свое распоряжение полностью отремонтированное здание – работы были выполнены при поддержке Сбербанка.

Передача нового здания по адресу улица Профсоюзная, дом 136, корпус 5 приурочена к 30-летию центра «Особое детство».

С 2014 года Центр лечебной педагогики остро нуждался в дополнительной площадке, поскольку значительно увеличилось количество запросов на помощь со стороны семей с детьми с особенностями развития. В новом здании будут собраны все модельные площадки центра для всех возрастов. Здесь будет отрабатываться модель интегративного многофункционального центра – первого в Москве такого масштаба. Это будет ресурсный центр помощи семьям с особыми детьми и взрослым на всех этапах жизни. В новом здании будут проходить мероприятия по профилактике сиротства, юридической и психологической поддержке родителей детей с особенностями, обучению специалистов.

Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» поддерживают Центр лечебной педагогики «Особое детство» уже в течение четырех лет. В частности, реализуются проект обучения студентов профильных вузов современным методам работы с детьми с особенностями, проект «Арт-терапия для особых детей» и др. К основным задачам фонда «Вклад будущее», над которыми он работает в рамках «Инклюзивной среды», относятся социализация, адаптация, профориентация и трудоустройство детей с особенностями ментального развития.