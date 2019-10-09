Доллар США, японская иена и евро – самые популярные валюты для обмена в Банке «Приморье»

Доллар США, японская иена и евро стали самыми популярными валютами для наличного обмена в офисах Банка «Приморье» за 9 месяцев 2019 года. Американская валюта уже не первый год занимает лидирующие позиции – с ней клиенты Банка совершили более 66% обменных операций. Порядка 10% сделок по обмену – у японской иены, и лишь немного отстает евро (чуть более 9,6%).



– Доллары США – на первом месте по количеству обмена во всех регионах присутствия Банка «Приморье», а далее предпочтения клиентов, проживающих в разных городах, отличаются, - комментирует начальник Казначейства ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. – Так, в Хабаровске и Иркутске на втором месте после доллара идут евро и затем китайские юани, а в Приморье и на Сахалине на втором месте – иены. Традиционно в регионах Дальнего Востока сильны позиции и у корейской воны, а вот в Иркутске клиенты покупают ее реже, отдавая предпочтение валюте теплых стран – Таиланда, Вьетнама.

Стоит отметить, что тайские баты и вьетнамские донги уверенно завоевывают популярность у клиентов Банка «Приморье». Таиланд и Вьетнам – одни из самых популярных туристических направлений, и лететь в эти страны с национальной валютой удобно, выгодно и безопасно.

- В настоящее время мы рассматриваем возможность расширить линейку наличной валюты, представленной в Банке «Приморье», принимая во внимание запросы наших клиентов, - отмечает Максим Булавкин. – Сейчас у нас в разработке несколько видов валют. Кстати, один из самых необычных для нашего региона запросов от клиентов был об обмене белорусских рублей.



Напомним, что в Банке «Приморье» по выгодному курсу можно обменять 10 видов валюты – от американских, канадских и гонконгских долларов до тайских батов и вьетнамских донгов. Для клиентов действует акция «Cash-офис»*, в рамках которой при обмене валюты от 40 000 рублей можно выиграть скидку на курс в 500 или 1000 рублей. Оперативный курс валют можно посмотреть на сайте Банка «Приморье», в приложении «Мобильный банк Приморье», интернет-банке «Мой банк» и во всех офисах Банка.

* Подробная информация об акции размещена на сайте Банка «Приморье».