Остаться при своих: Банк «Приморье» напоминает, как защититься от мошенников

Как уберечь собственные средства на счете от злоумышленников и не попасться на уловки телефонных мошенников? Банк «Приморье» напоминает несколько простых правил, которые помогут защитить деньги на карте.
– Один из главных принципов, о которых мы постоянно напоминаем нашим клиентам: не разговаривайте с незнакомцами, которые звонят вам и представляются банковскими работниками. Запомните: никогда не общайтесь с теми, кто вам позвонил якобы из банка. Если возникла какая-то проблема, то позвоните в банк сами, номер телефона указан на обороте банковской карты, в мобильном приложении или официальном сайте. Не перезванивайте на те номера, откуда вам позвонили неизвестные, представившиеся работниками банка, – комментирует директор департамента экономической безопасности Банка «Приморье» Виктор Герасименко. – Никогда и никому и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте данные карты: номер, имя и фамилию владельца, срок действия, код верификации (три цифры на оборотной стороне — CVV/CVC), ПИН-код и код из SMS, который высылается для подтверждения покупки на каком-либо сайте.
Банк «Приморье» рекомендует также обязательно использовать Мобильное приложение и подключить сервис SMS-уведомлений: в этом случает информация обо всех операциях по карте будет приходить на мобильный телефон, отследить произведенные транзакции будет проще.
Также стоить запомнить, что:
- Ни один банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Однако специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода. Однако данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни CVV-код, ни логин) и не потребуют совершить какие-либо активные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.
- В SMS-сообщениях, поступающих от Банка «Приморье», указывается тип платежной системы карты (Visa, UnionPay, MasterCard, Мир) и две последние цифры вашей карты.
- При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды вашей карты немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на банковском сайте, мобильном приложении или на обороте своей карты.
- Если вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Возможно, данные карты уже скопировали мошенники.
- Никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды SMS-подтверждений каких-либо транзакций, приходящие на ваш мобильный телефон.
- Запишите в контакты номер телефона Контакт-центра Банка «Приморье». В любой непонятной ситуации, связанной с картами, позвоните сами: 8 800 200 20 86. Контакт-центр работает круглосуточно, звонок по России – бесплатный.