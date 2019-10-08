ВТБ отказывается от вкладов в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте.

По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. Клиентам по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро. Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает.

Отдельно отметим, что депозитов в других валютах изменения не коснутся».