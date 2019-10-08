Солид Банк принял участие в форуме «Свободный – время новых возможностей»

27 сентября в г. Свободный Амурской области при участии АО «Солид Банк» прошел бизнес-форум для предпринимателей, представителей власти, финансовых институтов и инвесторов: «Свободный – время новых возможностей».

В рамках форума были затронуты такие важные для развивающегося предпринимательства региона темы как: меры государственной поддержки и возможности получения льготного финансирования. Солид Банк презентовалпрограмму кредитования бизнеса по программе Минэкономразвития под 8,5% годовых. Напомним, что в 2019 г. в условия данной инициативы внесены ряд значимых изменений, которые сделали ее доступной для большего числа компаний. Например, минимальная сумма снижена до 500 тыс. рублей, расширен перечень сфер деятельности кредитуемых предприятий, а также сняты территориальные ограничения. Теперь получение кредита по минимальной ставке доступно как крупным организациям для реализации масштабных инвестиционных проектов, так и малому и среднему бизнесу, и даже микро-бизнесу, представленному небольшими торговыми точками. Солид Банк готов предоставить финансирование в размере до 350 млн руб. на срок от 3-х мес. до 5 лет.

Программа Минэкономразвития очень востребована у бизнеса. Получение финансовой поддержки по ставке ниже рыночной – это хорошая возможность для рывка и, в большинстве случаев, является необходимой мерой для качественных изменений растущего предприятия.

Утверждение к участию в программе региональных банков, в том числе и АО «Солид Банк», было воспринято бизнес-средой положительно, предприниматели давно ждали этого и обращались к представителям Министерства с этой просьбой. Не секрет, что банк для бизнеса является чем-то большим, чем просто местом получения финансовых услуг. Банк для предпринимателей – это бизнес-партнер, финансовый консультант, надежный друг. И компаниям, обсуживающимся в АО «Солид банк», конечно же, гораздо комфортнее и быстрее получить кредит в «своем» банке. Но не только действующим клиентам удобно взаимодействие с Солид Банком.

«Двери нашего банка всегда открыты для новых клиентов, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов, – в отличие от многих региональных банков мы не замыкаемся на сложившемся годами пуле организаций, а всегда рады знакомству и партнерству с новыми компаниями. Для наибольшего комфорта и наиболее быстрой адаптации бизнеса к новому банку мы проводим различные акции, запускаем спецпредложения для клиентов, которые только планируют с нами сотрудничать».

Нелишним будет напомнить, что российско-японский АО «Солид Банк» обслуживает бизнес с 1991 г. и предоставляет весь спектр услуг: расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание, кредитование с применением различных форм выдачи (кредит, кредитная линия, овердрафт), банковские гарантии, а также надежные депозитные продукты.