ПСБ впервые на FINOPOLIS-2019 покажет инновационные продукты для МСБ

Банк ПСБ стал официальным партнером форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2019, который состоится с 9 по 11 октября в Сочи. Это ключевая площадка для демонстрации новейших разработок и технологических инноваций в финансовой сфере в России.

В рамках форума банк представит новые продукты и сервисы как для розничных клиентов, так и для бизнеса. На стенде ПСБ посетители FINOPOLIS-2019 смогут зарегистрироваться в Единой биометрической системе и открыть продукт ПСБ с удаленной идентификацией. Также на стенде можно будет протестировать технологию платежей через QR-код по Системе быстрых платежей (СБП). Любой желающий сможет угоститься кофе, чаем или лимонадом, проверив скорость работы СБП.

Кроме того, впервые в истории FINOPOLIS на форуме будут представлены инновационные продукты для предпринимателей. ПСБ презентует уникальный сервис для оформления и получения кредитов для бизнеса онлайн.

«Мы принимаем участие в FINOPOLIS с момента основания форума и воочию наблюдаем, как год от года растет уровень и технологичность российских финтех-компаний. В этом году мы впервые презентуем собственные разработки на стенде и решили сразу закрепить за собой нишу инноваторов в сфере обслуживания малого и среднего бизнеса. Надеюсь, продукты для предпринимателей, которые мы покажем, будут оценены по достоинству», – говорит глава дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.