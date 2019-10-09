Лучший менеджер по детско-юношескому туризму работает в Иркутской области

7 октября 2019 года в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», который организует Федеральное агентство по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями.

Победителем в специальной подноминации «Менеджер по детско-юношескому туризму» стала Светлана Маркова, директор Общественной организации развития детского и молодежного туризма «Юность без границ» (Иркутская область). Награду победителю и другим призерам конкурса этого года вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Церемония награждения состоялась в рамках XXII Международного выставочного проекта PIR Expo 2019.

Работа Светланы Марковой уже много лет связана с туристской отраслью. В прошлом она руководила службой перевозок аэропорта в Иркутске, работала в агентстве по туризму Иркутской области, а с 2014 года возглавляет организацию детско-юношеского туризма.

«Все началось с того, что в 2013 году Правительство России создало уникальный проект – национальную программу развития детского туризма, и с 2014 года я являюсь координатором этой программы на территории Иркутской области, – рассказала Светлана. – Больше всего люблю видеть блестящие глаза детей, когда они узнают что-то новое. Уверена, что дети – будущее нашего туризма, поэтому очень горжусь тем, что моя работа вывела Иркутскую область в лидеры конкурса именно в этой номинации. Считаю, что работа нашей организации очень важна, в том числе и потому, что дети сейчас очень зависимы от гаджетов, и наша задача – показать им, что общаться с людьми вне интернета тоже очень интересно, что человеческие эмоции и дружба людей в реальной жизни важнее и многограннее, чем общение в сети».

Светлана Маркова также добавила, что нужно уметь найти подход к юному поколению, правильно подать информацию, чтобы заинтересовать. «Детям нравится все, что преподносится ненавязчиво, в игровой форме, с возможностью активного включения в процесс, тогда они сами начинают стопроцентно принимать участие», – пояснила она.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма», как и в прошлые годы, проходил в два этапа: сначала на уровне субъектов РФ и отраслевых объединений, затем на федеральном уровне. В этом году в федеральном этапе участвовали 149 специалистов из 56 субъектов РФ.

Конкурсанты боролись за победу в номинациях «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» и «Лучший экскурсовод (гид)», а также в трех специальных подноминациях: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма» и «Гид-переводчик».

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» направлен на повышение качества обслуживания в туристской индустрии, повышение престижности туристских профессий и востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма, а также пропаганду достижений и передового опыта в этой сфере.