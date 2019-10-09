ЦБ решил окончательно убрать табло курсов валют с улицы

Банк России планирует запретить размещать табло с курсами иностранных валют в витринах банковских офисов.

Напомним, что для борьбы с незаконными точками обмена валюты с 24 мая ЦБ РФ потребовал убрать фасадные вывески с курсами внутрь банковских офисов. Но расплывчатость формулировок не исключала лайтбоксы в витринах, чем и воспользовались некоторые банки, активно привлекающие клиентов для обмена валют. Теперь регулятор исправляет свою неточность: в инструкции, регламентирующей операции с валютой для физлиц, появится фраза о том, что информация о курсах должна быть доступна только в самом помещении банка, сообщает «Российская газета»

Эксперты отмечают, что большинство клиентов, как правило, выбирают точку обмена валюты в интернете, сравнивая десятки предложений, и чем больше сумма, тем тщательнее они проводят сравнительный анализ, говорят банкиры. Кроме того, часть клиентов совершает валютно-обменные операции через мобильный банк. Таким образом, по мнению банкиров, требование ЦБ не повлияет на бизнес банков.