Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков

«#БРИФ2019 – больше, чем форум. Это скорее научно-техническая конференция, – считает Владимир Орлов, генеральный директор РискТЭКонсалт. – Здесь обсуждают реальные кейсы и решают практические задачи, с которыми сталкиваются риск-менеджеры крупнейших компаний России». На какие риски стоит ориентироваться, если у проекта нет аналогов? Почему поставки и снабжение – краеугольный камень многих новых проектов? Об этом эксперт рассказал на Байкальском риск-форуме.

«Хороший продукт оказался на грани провала»

По словам Владимира Орлова, проблемы с непрерывностью бизнеса, которые для клиентов оборачиваются плохим сервисом и высокой ценой, способны привести к провалу даже перспективного коммерческого проекта. Так случилось с Superjet 100.

«Поставки и снабжение – это краеугольный камень проекта, – уверен Владимир Орлов. – Опыт показывает, что даже очень успешные проекты, правильно спроектированные, оказываются коммерчески и эксплуатационно неудачными именно из-за того, что происходит срыв поставок и снабжения. Фактически полный провал Superjet 100 (первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР, – ред.) на международной арене случился из-за того, что для этого самолета не была должным образом налажена система снабжения запчастями. Жалуются не на самолет – самолет отличный. Жалуются именно на поставки. Проблема дошла до такого уровня, что Ростех, который контролирует проект, сейчас думает, не отказаться ли от бренда Superjet, чтобы эта негативная история была стерта из памяти, и подать этот самолёт как новый проект.

Если проанализировать неудачные проекты, то выяснится, что в них, зачастую нет «Плана Б». Есть экспертиза, которая следит за соответствием всем нормам, есть стройконтроль, который следит за соблюдением процесса строительства, есть авторский надзор, а вот о рисках на этапе поставки просто забывают. Хотя очевидно, что всегда должен быть наготове альтернативный вариант или проект, на который можно перейти, если во время реализации базового сценария что-то пойдет не так».

«Никто не знает о том, какие неприятности могут ‘всплыть’»

Если посмотреть на новые проекты с точки зрения рисков, то все они, в теории, похожи. У любого проекта есть сроки, поставщики, существующая и создаваемая инфраструктура и так далее. Но когда дело доходит до практики, появляется масса нюансов. В таких условиях роль риск-менеджмента многократно возрастает.

«На всех новых проектах все и всегда проходит через призму рисков, по крайней мере, должно проходить, – уверен Владимир Орлов. – Потому что нередки случаи, когда для нового проекта нет накопленной базы знаний ни у тех, кто ведет проект, ни в индустрии вообще. Никто не знает о том, какие неприятности могут «всплыть». Риск-менеджер, риск-офицер или гарантийный сюрвейер – как угодно можно назвать этого человека, он вовлекается в проект еще на этапе идеи и затем ведет весь проект. Понятно, что нельзя быть экспертом во всем. Там, где надо – надо привлекать узких специалистов.

В цепочке «подрядчик – заказчик» риск-менеджер проекта находится сбоку, у него есть полномочия вмешиваться во все процессы. Он говорит: «Да, по нормам все хорошо, но давайте учтем вот это, потому что у нас есть такие риски». Работа риск-менеджера, позволяет учесть множество нюансов. Я призываю всех, кто начинает новый проект, задуматься об этом уже на этапе идеи».

«Существовал не только ‘План Б’, но и ‘План В’, и ‘Г’»

Проекты, которые реализуют, используя риск-ориентированный подход, тоже не проходят гладко. Но участие риск-менеджеров, по мнению Владимира Орлова, окупает себя многократно. Одним из показательных проектов, где был использован риск-ориентированный подход, стало строительство энергомоста в Крым и другие инфраструктурные проекты в Крыму.

«Инфраструктурных проектов, таких как энергомост в Крым, газопровод «Краснодарский Край – Крым» и Крымский мост, в России не было, – рассказал Владимир Орлов. – Проектанты оперировали теми нормами, на которые хоть как-то можно было ориентироваться. Поставщики боролись с санкциями и нехваткой материалов, логистика проектов пересматривалась на ходу.

Например, при строительстве газопровода в Крым гарантийные сюрвейеры или риск-офицеры имели полномочия задерживать баржи, не соответствующие требованиям по рискам, которые должны были везти трубы на монтаж, и они пользовались этим правом. Ведь как это работает на практике: по российским нормативам труба проверяется на заводе-изготовителе и непосредственно перед монтажом. Трубы укладывают на баржу в определенной последовательности – так, как они пойдут на монтаж. Заменить трубу на трубоукладчике – сложная инженерная задача. Мы настояли на том, чтобы качество труб дополнительно проверялось перед отправкой в море на береговой базе снабжения. Были случаи, когда риск-офицеры задерживали отправку баржи с трубами. Когда подводили итоги проекта, посчитали, что мы сэкономили несколько дней прокладки. Надо еще учитывать, что работы велись в открытом море, то есть важно было не просто выполнить работу, но успеть, пока открыты погодные окна.

Важность риск-ориентированного подхода сложно переоценить – очень многие вещи были просчитаны заранее. У нас существовал не только «План Б», но и «План В», и «Г». Хотя и трудовые подвиги тоже были, конечно».