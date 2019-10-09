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Доступность жилья в ипотеку достигла исторического максимума – ЦБ

9 октября 2019

Уровень доступности жилья достиг исторического максимума, сообщает ЦБ в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков".

Доступность жилья Банк России оценивает количеством квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину средней по стране зарплаты. Этот показатель учитывает влияние ставок и сроков по кредиту, уровень цен на недвижимость (используется средняя цена метра по России в целом).

Рассчитываемый индекс доступности жилья достиг локального минимума в апреле 2015 года – 22,7 кв. метра, на середину 2019 года индекс составил уже 35,7 кв. метра.

Произошедший с тех пор рост индекса обусловлен в основном снижением уровня ставок по кредитам и ростом длительности кредитов, отмечает Банк России.


/ СИА /
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