Директор Иркутского филиала Россельхозбанка приняла участие в «Байкальском международном салоне образования – 2019»

В рамках мероприятий Байкальского международного салона образования при поддержке АНО «Национальное агентство развития квалификаций», директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова приняла участие в форуме для студентов «PROF-КАРЬЕРА» в качестве эксперта.

Во время работы форума обсуждались условия кредитования для бизнеса, который планируют организовать будущие выпускники. Участники получили ответы на острые вопросы о программах кредитования, какой бизнес лучше работает в условиях региона, а также взаимовыгодное сотрудничество: студент — потенциальный работодатель.

«Участие в подобных форумах дает возможность направить и сориентировать будущих предпринимателей в сложных финансовых проектах, а также повысить узнаваемость банка среди начинающих молодых специалистов», - отметила директор Иркутского филиала Наталья Баркова.