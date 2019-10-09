Иркутская бизнес-леди оплатила 3,2 млн рублей налогов, чтобы улететь за границу

Иркутская бизнес-леди оплатила налоговую задолженность в размере 3,2 млн рублей, чтобы беспрепятственно выехать за пределы страны, сообщает 9 октября пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В отдел судебных приставов по Жигаловскому и Качугскому районам поступил исполнительный лист о взыскании с гражданки, ведущую предпринимательскую деятельность по заготовке леса, налогов на общую сумму 3,2 млн рублей. Несмотря на уведомление со стороны судебных приставов о наличии долга, бизнес-леди не спешила погашать задолженность. Судебные приставы обратили взыскание на пенсию и ограничили её в праве выезда за пределы РФ. Принятые меры побудили бизнес-леди оплатить задолженность в полном объеме, в противном случае запланированный выезд за рубеж мог быть сорван.