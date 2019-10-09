6 ТЭЦ в Иркутской области планируют модернизовать в рамках госпрограммы

Компания En+ Group сообщает о том, что проекты модернизации ТЭЦ группы в Иркутской области успешно прошли конкурентный отбор мощности на 2022-2024 годы.

В 2019 году проекты модернизации теплоэлектростанций En+ Group успешно прошли конкурентный отбор мощности на 2022-2024 годы. В настоящий момент подведены предварительные итоги конкурентного отбора на 2025 год.

Согласно утвержденной в январе 2019 года правительством России программе модернизации объектов электрогенерации по новой схеме, отбор проектов происходит на конкурентной основе. Этот механизм был призван привлечь новые инвестиции в техническое перевооружение станций. Программа предусматривает ежегодное проведение отборов в период с 2019 по 2025 годы, по результатам которых будут определены около 39 ГВт модернизируемых генерирующих объектов в ценовых зонах оптового рынка и около 2 ГВт в неценовых зонах оптового рынка.

В Иркутской области проекты модернизации оборудования с вводом на 2022-2024 годы по конкурентному отбору мощности на 735 МВт получили ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, Ново-Иркутская ТЭЦ, входящие в En+ Group. Кроме того, на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, право на модернизацию получил проект мощностью 65 МВт на ТЭЦ-6.

В числе мероприятий, направленных на усовершенствование оборудования станций, - модернизация турбин с заменой цилиндра высокого давления, замена топочных экранов, золоулавливающих установок, поверхностей нагрева и пароперегревателей.

Предварительные итоги конкурентного отбора проектов модернизации с вводом в 2025 году позволяют модернизировать в Иркутской области 260 МВт мощности на ТЭЦ-10 и Усть-Илимской ТЭЦ.

С 2022 по 2025 годы 28% от установленной мощности ТЭЦ «Иркутскэнерго», поставляющих мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности России), будут модернизированы в рамках отобранных проектов по программе модернизации.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- За 6 лет в рамках госпрограммы будет реализован глобальный проект модернизации 6 ТЭЦ в Иркутской области. Обновление оборудования на тепловых станциях связано не только с повышением надежности, но и экологической безопасности предприятий.