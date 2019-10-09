Четыре новых светофора появятся до конца года в Иркутске

Как сообщили в комитете городского обустройства, сейчас светофоры установили по следующим адресам:

- Микрорайон Университетский,43 (район гимназии №2),

- Перекресток улиц Степана Разина – Российская,

- Остановка общественного транспорта «Музей истории» на улице Маяковского.

В настоящее время проходит процедура передачи новых светофоров в ведение МКУ «Безопасный город». После согласования включения с ОАО «ИЭСК» они будут запущены в рабочем режиме

На всех светофорах предусмотрена пешеходная фаза.

– Установка светофоров по данным адресам обусловлена требованиями безопасности. Ежегодно по предписанию ГИБДД мы устраняем очаги аварийности. Так, на этот год запланировано устранение порядка сорока таких участков. Работы включают в себя не только оборудование светофорных объектов, но и установку барьерных и пешеходных ограждений, дублирующих дорожных знаков над проезжей частью, нанесение горизонтальной дорожной разметки , – говорит главный специалист сектора безопасности дорожного движения КГО Лилия Онхонова.

До конца 2019 года, светофоры должны появиться в районе остановки общественного транспорта «Гормолзавод» на улице Байкальской, дополнительной пешеходной фазой при выезде на улицу Байкальскую в районе строения №261/а.