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В автобус — без налички. Сбербанк продолжает внедрять транспортный эквайринг на территории Иркутской области

9 октября 2019

Байкальский банк ПАО Сбербанк продолжает развивать транспортный проект на территории Иркутской области. Возможность безналичного расчета на данный момент действует практически во всех крупных городах региона.

Минувшим летом, сервис эквайринга стал доступен пассажирам муниципального транспорта г. Братска — 27 июня безналичный расчет был введен в 55 троллейбусах и 52 автобусах муниципалитета. Возможность рассчитаться за проезд банковской картой появилась и в общественном транспорте Усть-Кута, здесь проект работает с 12 сентября.

Как правило, реализация транспортного проекта Сбербанка на территориях начинается с подключения муниципального транспорта, далее опыт становится примером и для частных перевозчиков. Так, например, в г. Шелехове в транспортный эквайринг на старте включились 2 автобуса и 10 маршруток, сейчас безналичный расчет пассажирам предлагается уже в 42 транспортных единицах.

Эквайринг-проект Сбербанка расширяет свои границы не только за счет роста городов-участников, но и за счет увеличения количества безналичных операций, совершенных пассажирами в поездках. В январе 2019 года в общественном транспорте Иркутской области по банковским картам было реализовано 109 237 билетов, а в сентябре 2019  —  340 945 билетов .

Сергей Епифанцев, директор направления торгового эквайринга Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«На данный момент транспортный эквайринг Байкальский банк внедрил уже на семи территориях региона – в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Вихоревке и Усть-Куте. В последнем городе наши терминалы установлены сейчас уже во всех муниципальных автобусах и специалисты уверены, что в скором времени к проекту безналичных расчетов присоединятся и другие перевозчики. Людям удобен такой сервис, он освобождает пассажира от надобности всегда иметь при себе наличные денежные средства и экономит время при расчетах за поездку».


/ СИА /
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