Госдума одобрила законопроект о выплатах обманутым членам ЖСК

При банкротстве застройщиков дольщики смогут получить компенсацию для завершения строительства. Соответствующий проект закона Госдума одобрила в первом чтении, сообщает «Российская газета».

Возмещения этой категории россиян будут предоставляться за счет средств Фонда защиты прав граждан, то есть участников долевого строительства. Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование. Однако не исключено, что ко второму чтению от указания срока могут отказаться, следует из публикации.

С 1 июля 2019 года в России начался переход на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета. Деньги дольщиков застройщик напрямую больше не получит, их разместят на специальных счетах в аккредитованных банках, а стройка будет идти за счет банковского проектного финансирования.