Продажи автомобилей в этом году сократятся после двух лет бурного роста

Прогнозы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в отношении продаж автомобилей на российском рынке сменились с позитивных на резко негативные. Как сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, по итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 г., и на 5,8% хуже прогноза начала года.

Почему упал рынок?

Принимая во внимание спад последних месяцев, в сентябре на российском рынке автомобилей всё было неплохо - продажи были на уровне прошлого года (меньше на 0,2%). Не считая незначительного роста в январе и марте, рынок в этом году постоянно падал. Продажи с января по сентябрь сократились на 2% в годовом выражении.

Это существенное отступление от тренда: последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 г. – на 11,9%, в 2018 г. – на 12,8%. Стагнация распространилась даже на лидера российского рынка – «АвтоВАЗ», который контролируется Renault. До сих пор продажи Lada росли заметно, но теперь замедлились: в сентябре было продано 31 516 автомобилей, всего на 1% больше, чем в сентябре 2018 г. В августе стало известно, что «АвтоВАЗ» снизил скорость сборочных линий, а «GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера. Неутешительны результаты у Kia – 19 194 (рост продаж на 1%) и Hyundai – 16 050 (без изменений).

По мнению экспертов, главная причина снижения – слабый потребительский спрос.

Что дальше?

Дальнейшие перспективы российского автомобильного рынка пока предсказать невозможно, поскольку в правительстве обсуждается еще одно существенное повышение утилизационного сбора в 2020 г., говорит Шрайбер. Минпромторг предлагает провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 г. Как предполагается, базовые ставки останутся прежними: 20 000 руб. для легковых и 150 000 руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. В итоге, например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить 178 400 руб. против нынешних 84 000 руб., говорится в проекте постановления правительства.

Рост ставок утилизационного сбора сможет незначительно взбодрить авторынок, но влияние этого фактора несущественно, поскольку коснется только импортируемых автомобилей, считают эксперты.