Все 72 объекта благоустройства Иркутской области должны быть закончены до конца 2019 года

Все 72 объекта благоустройства Иркутской области должны быть закончены до конца 2019 года. Такую задачу перед регионами поставил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Городская среда». Общий объем средств, направленных в муниципалитеты Иркутской области в 2019 году, составил 1 млрд 360,2 млн рублей, из которых 1 млрд 26,6 млн руб. – средства федерального бюджета, 225 млн руб. – из областного бюджета, а 108,6 млн руб. – местного бюджета.

Из 188 дворовых территорий работы уже завершены в 96, продолжаются – в 92 дворах многоквартирных домов. Идёт благоустройство 53 общественных территорий из 100, в 47 общественных пространствах работы уже закончили. Недавно состоялись праздники по открытию общественных территорий в селе Хомутово Иркутского района, в городах Ангарске и Шелехове.

Под особым контролем регионального министерства находятся населенные пункты, которые минувшим летом попали в зону сильного затопления. В трех муниципалитетах планировалось благоустройство 16 проектов - 12 дворовых и пяти общественных территорий. Если в Байкальске все объекты благоустройства уже завершены, то в Нижнеудинске продолжается благоустройство парка «Саяны» и ул. 2-й Пролетарской, а в Тулуне работы ведутся на всех территориях.