Все 72 объекта благоустройства Иркутской области должны быть закончены до конца 2019 года. Такую задачу перед регионами поставил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Городская среда». Общий объем средств, направленных в муниципалитеты Иркутской области в 2019 году, составил 1 млрд 360,2 млн рублей, из которых 1 млрд 26,6 млн руб. – средства федерального бюджета, 225 млн руб. – из областного бюджета, а 108,6 млн руб. – местного бюджета.
Из 188 дворовых территорий работы уже завершены в 96, продолжаются – в 92 дворах многоквартирных домов. Идёт благоустройство 53 общественных территорий из 100, в 47 общественных пространствах работы уже закончили. Недавно состоялись праздники по открытию общественных территорий в селе Хомутово Иркутского района, в городах Ангарске и Шелехове.
Под особым контролем регионального министерства находятся населенные пункты, которые минувшим летом попали в зону сильного затопления. В трех муниципалитетах планировалось благоустройство 16 проектов - 12 дворовых и пяти общественных территорий. Если в Байкальске все объекты благоустройства уже завершены, то в Нижнеудинске продолжается благоустройство парка «Саяны» и ул. 2-й Пролетарской, а в Тулуне работы ведутся на всех территориях.