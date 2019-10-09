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Более половины билетов на ВСЖД оформляется онлайн

9 октября 2019

За девять месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 942,8 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 29,2%. Доля онлайн-продаж – 52,5%.

На 37,4% выросла популярность электронных проездных для школьников. С начала 2019 года приобретено свыше 15 тысяч «школьных» билетов.

С подробной информацией о правилах оформления электронных билетов и электронной регистрации можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Правила покупки электронных билетов».


/ СИА /
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