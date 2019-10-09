В Иркутске за год автомобили подорожали на 11,6%

По данным экспертов «Авито Авто», за III квартал 2019 года средняя цена автомобиля в Иркутске составила 419 000 рублей, по сравнению с прошлым годом она поднялась на 11,6%.

В целом по России 53% продаж приходится на пять брендов. Только один из них отечественный (LADA), зато он самый популярный: именно продукцию АвтоВАЗа россияне приобретают чаще всего. Однако Иркутск стал одним из 7 крупнейших городов России, где жители предпочитают иностранные автомобили – лидером по объему продаж в городе стала Toyota Corolla.

В рейтинге городов с самыми доступными ценами на автомобили сменился лидер. Если в III квартале 2018 года дешевле всего машины продавались в Барнауле, то теперь он занимает пятое место, а в лидеры вышел Волгоград с ценником 347 000 рублей (на 6% дешевле, чем по всей стране).

В группе городов с самой высокой стоимостью автомобилей тоже произошло изменение: в ней появился Краснодар, который вытеснил Красноярск со второго места на третье, а Пермь вытеснила Казань с третьего места сразу на пятое. Первое место с большим отрывом по-прежнему занимает Москва (средняя цена машины почти 537 000 рублей, на 45% дороже среднероссийского показателя).