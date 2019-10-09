Технопарки планируют создать в Братске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском

В следующем году в Иркутской области планируют создать детские технопарки «Кванториум», где школьники смогут заниматься наукой и изучать современные технологии. Соответствующее распоряжение Правительства Иркутской области №454 «О создании детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области» опубликовано в газете «Областная».

На сегодняшний день в Приангарье действуют всего два технопарка и оба располагаются в Иркутске. При этом в других городах потребность детей и родителей на кружки, секции клубов технического и радиотехнического не меньше.

Детские технопарки будут создаваться при поддержке министерства экономического развития Иркутской области, а также крупных предприятий, вузов, научных организаций, которые станут интеллектуальными и социальными партнерами. В Братске занятия будут вестись по шести направлениям, одним из которых станет направление «IT-квантум». Планируется, что новый технопарк будет тесно сотрудничать с Братским государственным университетом.

Ожидается, что за год в «Кванториуме» смогут получить дополнительное образование 800 детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.