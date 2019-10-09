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Ирина Алашкевич теперь работает в музее

9 октября 2019

СМИ узнали о новой работе уволившейся из-за скандала с Тулуном чиновницы. После обвинений в оскорблении жителей пострадавшего от паводка Тулуна, устроилась на работу в музей, передает «Пятый канал».



23 сентября её взяли на должность замдиректора по развитию архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Руководство учреждения сообщило, что при приеме Алашкевич на работу учитывались «ее профессиональные качества и опыт работы». Иркутская чиновница достаточна квалифицирована для исполнения обязанностей на новом месте, заявил телеканалу руководитель музея Владимир Тихонов.


/ СИА /
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