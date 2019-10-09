Представители сферы торговли и промышленности чаще других заключают договоры накопительного страхования жизни

Накопительное страхование жизни как инструмент накопления чаще всего используют руководители компаний из сфер торговли и промышленности. Также НСЖ популярно у финансистов, строителей, врачей и учителей. К такому выводу пришла компания «Сбербанк страхование жизни», проанализировав 3500 договоров НСЖ.
Договоры накопительного страхования жизни заключают работники торговли и различных отраслей промышленности (легкой, пищевой, добывающей, металлургической и проч.), на эти сегменты приходится примерно по 13% договоров НСЖ.
Далее следуют финансисты и строители: на представителей каждой из этих сфер деятельности приходится примерно по 8% заключенных договоров. Еще по 7% договоров заключают клиенты, работающие в сферах здравоохранения и образования.
Также при помощи НСЖ копят чиновники (3% договоров), представители правоохранительных органов и военные (2%), клиенты, работающие в рекламе и PR (1%).
Среди клиентов «Сбербанк страхование жизни» по НСЖ есть и представители более редких профессий: пилоты и бурильщики, балерина, кондитер, доярка, настоятель и оленевод.
28% договоров НСЖ заключают топ-менеджеры — генеральные директоры и их заместители. 10% клиентов — руководители среднего звена, еще 10% — специалисты. Индивидуальные предприниматели заключили 8% всех договоров НСЖ, пенсионеры и домохозяйки — 13%.
По данным «Сбербанк страхование жизни», около 30% договоров НСЖ заключают люди в возрасте 36–45 лет. Почти столько же — 28% от общего количества — клиенты в возрасте до 35 лет. Суммы накоплений с возрастом растут: молодежь до 25 лет намерена накопить в среднем 550 тыс. рублей, люди 26–35 лет — 760 тыс. рублей, а 36–55-летние — около 1 млн рублей. 42% клиентов готовы копить от 6 до 10 лет, 22% планируют делать накопления в течение 11–15 лет. Пятая часть клиентов оформляют пятилетние договоры, а десятая часть — 16–20-летние.
НСЖ позволяет накопить необходимую сумму к определенному сроку на различные цели, например, на оплату высшего образования ребенка или на покупку квартиры. По программе возможны единовременные или регулярные взносы. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. Среди других преимуществ НСЖ — возможность получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы уплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год), юридическая защита и возможность адресной передачи накоплений.
Топ-15 сфер деятельности, представители которых приобретают продукты НСЖ
|
|
Сфера деятельности
|
Доля, %
|
1
|
Торговля
|
13,3
|
2
|
Промышленность (добывающая, легкая, пищевая, машиностроение и металлургия)
|
13
|
3
|
Строительство и ЖКХ
|
8
|
4
|
Финансы, банковское дело
|
7,9
|
5
|
Здравоохранение
|
7
|
6
|
Образование и наука
|
7
|
7
|
Транспорт
|
4
|
8
|
IT, телекоммуникации, связь
|
3,8
|
9
|
Госуправление
|
3
|
10
|
Сфера услуг (химчистки, ателье, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, туризм)
|
2,6
|
11
|
Правоохранительные органы (МВД, ФСБ, МЧС и т. п.) и вооруженные силы
|
2
|
12
|
Юридические и нотариальные услуги
|
1,6
|
13
|
Реклама, PR, СМИ
|
1
|
14
|
Сельское хозяйство
|
0,8
|
15
|
Культура
|
0,6