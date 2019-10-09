Проверить здоровье, посмотреть на новинки и приобрести их – все это на выставке «Сибздравоохранение. Стоматология» в «Сибэкспоцентре»

Выставка «Сибздравоохранение. Стоматология» в «Сибэкспоцентре» будет работать с 9 по 11 октября с 10 до 18 часов. Как у специалистов, так и у жителей города есть хорошая возможность посетить мероприятие, на котором можно узнать много полезной информации и обменяться опытом. В мероприятии принимает участие более 40 компаний, на стендах которых представлен ассортимент инструментов для медицинских клиник, фармпрепараты, техника, новинки оборудования, услуги специалистов для населения и многое другое.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил министр здравоохранения Иркутской области Олег Николаевич Ярошенко:

– Уже традиционно мы проводим выставку «Сибздравоохранение» на площадке Сибэкспоцентра. Руководство выставочного комплекса - наши друзья, партнеры, поэтому, безусловно, важно проводить выставку здесь, так как это уже традиция. Сегодня центры здоровья развернули свои площадки, на которых любой желающий может получить консультацию. Кроме этого, на территории работает четыре медицинских передвижных комплекса, где наши граждане смогут пройти маммографию, флюорографию, привиться от гриппа, что очень актуально.

Далее слово было предоставлено главному врачу ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» Жанне Владимировне Есевой:

– Мы уже более 20 лет участвуем в выставке, и наши медицинские учреждения в этом году особое внимание уделяют профилактическому направлению. Перед здравоохранением поставлена большая задача – увеличение продолжительности жизни населения. Мы приглашаем всех посетить наш стенд, где расскажем о правильном питании, активном образе жизни, сохранении умственной активности. Мы готовы помочь пациентам и выполнить все поставленные задачи!

Поздравила всех с открытием выставки главный врач ОГБУЗ «Братская городская больница №2» Евгения Анатольевна Кропотина

– Приветствую участников и организаторов выставки! Поздравляю с открытием! Очень важно, что проводятся такие выставки. Здесь работают передвижные мобильные бригады и комплексы. Я надеюсь, что наш профессионализм, творческий подход и настойчивость позволят выполнить все поставленные перед нами задачи. Благодаря вашей активности и заинтересованности, я думаю, что выставка пройдет успешно и плодотворно.

Также с приветственным словом выступила директор ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» Татьяна Любинардовна Тарасова:

– Вы все знаете, что наш Тулунский район и город Тулун, а также Нижнеудинский район настигла большая беда в связи с катаклизмами. И, если бы не совместная работа с медицинскими организациями, волонтерами, то многого невозможно было бы избежать. Поэтому хотелось бы пожелать участникам выставки получить большой опыт, узнать для себя много нового, совершенствоваться в своей профессии, дарить добро и помогать людям.

Объявила выставку открытой руководитель департамента организации выставок ОАО «Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна Третьякова

– Поздравляю всех с началом 26-йтрадиционной выставки «Сибздравоохранение. Стоматология»! Выставка – это уникальная площадка, на которой демонстрируется новое медицинское оборудование, технологии, продукция и услуги медицинской отрасли. Это площадка, где можно обменяться опытом, получить консультации специалистов, а также принять участие в деловой программе. Желаю всем плодотворной работы и отличного настроения!

В день открытия выставки прошла межрегиональная научно-практическая конференция, на которой врачами-неврологами ООО «Игнеско» были разобраны актуальные проблемы диагностики, лечения и реабилитации в неврологической практике.

Кроме того, 10 октября состоится еще одна конференция от специалистов-онкологов ООО «Игнеско»: спикеры поднимут актуальные вопросы онкологии, пояснят о современных возможностях диагностики и лекарственной терапии злокачественных опухолей, заострят внимание на лекарственной терапии рака молочной железы и расскажут о диагностических возможностях гематологических анализаторах XN-серии в выявлении лейкозов и лимфом.

Важно отметить, что все дни выставки участники будут проводить мастер-классы и презентации на своих стендах. Они расскажут о самых новых технологиях, продемонстрируют то или иное оборудование, предложат самые выгодные условия и проконсультируют по самым разным вопросам.

В день открытия, 9 октября, посетителям мероприятия удалось побывать на площадках Школ здоровья. На стенде Министерства здравоохранения любой желающий мог обратиться к специалистам с волнующими вопросами, а также проверить свое здоровье в передвижных комплексах. Важно отметить, что работа центров здоровья длилась только один день, и все нуждающиеся успели получить дельные советы врачей и пройти обследование.