Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений

Приложение Альфа-Мобайл заняло лидирующую позицию рейтинга по доступности мобильных приложений банков для клиентов с ограниченными возможностями. Рейтинг составлен на основе исследования, проведенного компанией USABILITYLAB.

«Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы Альфа-Банка доступны и удобны для всех наших клиентов» — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

«С 2017 года мы включаем в наши ежегодные исследования мобильных банков вопросы общедоступности, а в 2019 году мы впервые провели исследование, посвященное только доступности приложений. Банки, принявшие участие в исследовании, проводят большую работу для адаптации своих приложений для людей с разными особенностями восприятия и моторики. Мы надеемся, что эта работа привлечет внимание банковской отрасли к проблемам наиболее незащищенной части клиентов», — прокомментировал управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин.

В ходе исследования эксперты USABILITYLAB сформировали библиотеку проблем доступности, в которой перечислены и систематизированы различные факторы, затрудняющие работу с приложением для пользователей пяти групп: незрячие, слабовидящие, люди с нарушениями моторики, люди с нарушениями слуха, а также пользователи без нарушений. При разработке методологии для оценки доступности в качестве основы использовались стандарты ГОСТ Р 52872-2012, а также рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1.

По результатам был выстроен рейтинг приложений 12 банков, приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.