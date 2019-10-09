Клиенты ВТБ смогут бесплатно пополнять карты в банкоматах «Возрождения»

Для клиентов ВТБ отменена комиссия за внесение наличных на их карты через банкоматную сеть банка «Возрождение». Теперь можно бесплатно вносить денежные средства на карты ВТБ платежных систем «Мир», Mastercard и Visa. Сервис пополнения работает круглосуточно. Лимит на операцию составляет 500 тысяч рублей в сутки, количество операций не ограничено.

«Помимо того, что мы постоянно развиваем собственную сеть, стараемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам максимально комфортные условия для использования наших продуктов. Запуск пополнения карт ВТБ в банкоматах банка „Возрождение“ — еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта объединения „Возрождения“ с группой ВТБ. Являясь клиентоориентированным банком, мы и дальше продолжим расширять географию присутствия, регулярно повышая качество обслуживания», — Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Реализация этого решения — очередной этап формирования лучшего клиентского сервиса обоих банков как ВТБ, так и «Возрождения», — отметил Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«В сентябре ВТБ сделал бесплатным пополнение карт нашего банка на своих банкоматах. Встречная отмена комиссии за внесение наличных на карты ВТБ через банкоматную сеть „Возрождения“ — закономерный этап и еще один шаг на пути создания единой комфортной среды обслуживания и повышения обоюдной доступности сервисов для клиентов банков группы ВТБ», — отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ с 2018 года. В рамках объединения инфраструктуры банки реализовали проект по объединению банкоматных сетей, в рамках которого в 2018 году частные лица — владельцы карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом банкомате обоих банков.