В Октябрьском округе Иркутска капитально отремонтируют 23 дома

На территории Октябрьского округа продолжается реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в г. Иркутске на 2013-2021гг.», в рамках которой до конца текущего года выполнят ремонт 23 многоквартирных домов. Стоимость работ по всем объектам составит 45,6 млн руб., в том числе 70% из них – средства бюджета города, 30% – собственников многоквартирных домов. Перечень адресов и виды работ формируются согласно заявкам, поданным жителями.

– В настоящий момент мы завершили работы по 4 объектам – на улице Александра Невского, 50, дома 176/195 и 176/196 на улице Советской, также утеплили торцы дома №16 на проспекте Маршала Жукова. Еще по пяти объектам ведутся работы. Совместно с жителями мы осуществляем контроль за выполнением ремонта и также вместе будем выполнять приемку всех работ , – отметил глава округа Владимир Преловский.

Напомним, что в рамках реализации программы жители приводят в порядок кровли, утепляют торцы домов, восстанавливают межпанельные швы, ремонтируют элеваторные узлы и прочее. За годы ее реализации удалось отремонтировать более 40 домов.