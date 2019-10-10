На одном месте журналисты работают в среднем 1 год и 9 месяцев

Почти две трети журналистов – женщины, в среднем на одном месте они работают 1 год и 9 месяцев. Таковы итоги исследования, которое провели служба исследований компании HeadHunter и Союз журналистов России. Для аналитики использовались около 30 тыс. резюме соискателей.

Средняя зарплата, которую ожидают журналисты по России, составила 40 000 рублей. При этом, Красноярский край вошел в топ-10 регионов России, где самые высокие ожидания по зарплате – 35 000 рублей. А Алтайский край попал в противоположный рейтинг: средняя зарплата, которую указывают журналисты в резюме составила 25 000 рублей. В Иркутской, Томской и Кемеровской обл. среднее ожидание – 30 000 рублей, Новосибирской – 29 000 в Омской – 28 000 рублей.

При этом компании предлагают журналистам 38 500 руб. – это среднее вознаграждение по всей России. Чуть ниже вознаграждение для специалистов в Красноярском крае (37 500). В Новосибирской области эта сумма составила 32 500руб., Иркутской и Томской – 30 000 руб., Кемеровской - 28 000 руб. Омской области – 23 500, Алтайском крае – 22 000.

Специалисты с журналистским образованием чаще всего, кроме журналистики, работают администраторами, редакторами, менеджерами по работе с клиентами.