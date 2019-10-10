Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики. Что это означает для рынков?

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2%, ожидавшихся в июне, до 1%. В свою очередь, Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам 2019 года ВВП вырастет на 1,3%. Нам ближе оценка Всемирного Банка. Правительству Дмитрия Медведева, в отличие от Банка России, который добился успехов в борьбе с инфляцией, особенно похвастаться нечем. Рост экономики России по-прежнему ниже мировых темпов. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», считает, что для стагнации есть, конечно, и объективные причины.

– Надо понимать, что вопрос производительности труда, также как и инвестиций в один день не решить. Россия в значительной степени может рассчитывать только на внутренние ресурсы, так как для внешних инвесторов Россия в значительной степени по-прежнему токсичная страна. Про IPO крупных компаний как в свое время «Роснефть» или «Сбербанк» давно уже никто ничего не слышал.

Часто предъявляют претензии к Банку России, что ключевая ставка завышена. Однако регулятор должен думать не только о заемщиках, но и о вкладчиках. Сейчас ключевая ставка ЦБ – 7%, таргет -6-7%, что очень логичным смотрится при таргете по инфляции в 4%.

Ключевой вопрос другой. Власти аккумулировали огромные финансовые резервы. Суверенный долг может быть погашен в один клик, международные резервы превышают $ 530 млрд. Однако при этом присутсвуют пенсионная реформа, рост НДС, масштабные выплаты дивидендов в «Сбербанке», «Роснефти», «Газпроме». Зачем?

Версий несколько. Причем они не противоречат друг другу. Экономическая версия – в 2020 году нас ждет масштабный кризис, как следствие торговой войны США и Китая. Обвал цен на нефть, фондовых индексов и т.д. В общем, повторения кризиса Lehman Brothers 2008/2009. Нужны будут ресурсы, чтобы пересидеть.

Ну и политика. Версия первая – полноценное союзное государство с Беларусью. Для этого потребуются серьезные вложения. Версия вторая - новая конфедерация в рамках Евразийского Союза – то есть Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения. В этом случае дотировать придется еще Киргизию и Армению, полностью состоявшейся и рентабельной страной является только Казахстан. Это еще большие деньги. Так или иначе, по факту мы видим, что экономический рост не является приоритетом для Кремля. Кремль застой в экономике не очень беспокоит.