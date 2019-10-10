Банк «Открытие» представил первый флагманский офис в Иркутске

Офис банка на Декабрьских Событий,100А находится на одной из самых оживленных центральных улиц города. Помимо обслуживания клиентов, здесь располагается центральный офис банка «Открытие» в регионе – он переехал в это здание с ул.Литвинова,3. На площади около 1 400 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 500 клиентов банка.

Флагманский формат является наиболее комфортным для клиентов за счет использования инновационных подходов в оснащении: инфосистемы, позволяющей клиентам решать многие финансовые вопросы самостоятельно, системы управления очередью, зон обучения клиентов работе в мобильном банке.

Дизайн офиса «На Декабрьских Событий, 100А» выполнен в современном стиле с учетом всех условий для создания уютной и технологически дружелюбной среды для клиентов банка – физических и юридических лиц.

Здесь размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц – представителей малого и среднего бизнеса, выделены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов, переговорные комнаты, учебный зал. Розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд. Представители малого и среднего бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.

Для крупных корпоративных клиентов в новом офисе представлен полный перечень финансовых услуг, начиная от классических продуктов, таких как размещение депозитов, овердрафты и расчетно-кассовое обслуживание, и заканчивая привлечением мезонинного финансирования и организацией облигационных займов. Для удобства корпоративных клиентов на фронт-линии работает выделенный специалист по операционному обслуживанию.

В офисе на Декабрьских Событий есть и сейфовые ячейки, позволяющие обеспечить сохранность ценностей клиентов.

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Для клиентов Private Banking оборудована VIP-зона с отдельным входом, удобными переговорными комнатами и персональным кассовым узлом.

Во входной зоне установлены три банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

Режим работы офиса «На Декабрьских Событий,100А»:

Для физических лиц: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 19.00 часов, суббота – с 10.00 до 16.00 часов. Для юридических лиц: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 17.00 часов. Воскресенье – выходной день.

«Флагманский офис – наиболее современный и технологически насыщенный формат банковского отделения. И наша команда очень рада, что теперь клиенты банка «Открытие» в Иркутске могут пользоваться нашими услугами в комфортной и современной обстановке, где нет барьеров и границ между сотрудником и посетителем, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно», - отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.