Банк «Открытие» представил первый флагманский офис в Иркутске

Офис банка на Декабрьских Событий,100А находится на одной из самых оживленных центральных улиц города. Помимо обслуживания клиентов, здесь располагается центральный офис банка «Открытие» в регионе – он переехал в это здание с ул.Литвинова,3. На площади около 1 400 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 500 клиентов банка.
Флагманский формат является наиболее комфортным для клиентов за счет использования инновационных подходов в оснащении: инфосистемы, позволяющей клиентам решать многие финансовые вопросы самостоятельно, системы управления очередью, зон обучения клиентов работе в мобильном банке.
Дизайн офиса «На Декабрьских Событий, 100А» выполнен в современном стиле с учетом всех условий для создания уютной и технологически дружелюбной среды для клиентов банка – физических и юридических лиц.
Здесь размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц – представителей малого и среднего бизнеса, выделены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов, переговорные комнаты, учебный зал. Розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд. Представители малого и среднего бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.
Для крупных корпоративных клиентов в новом офисе представлен полный перечень финансовых услуг, начиная от классических продуктов, таких как размещение депозитов, овердрафты и расчетно-кассовое обслуживание, и заканчивая привлечением мезонинного финансирования и организацией облигационных займов. Для удобства корпоративных клиентов на фронт-линии работает выделенный специалист по операционному обслуживанию.
В офисе на Декабрьских Событий есть и сейфовые ячейки, позволяющие обеспечить сохранность ценностей клиентов.
В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.
Для клиентов Private Banking оборудована VIP-зона с отдельным входом, удобными переговорными комнатами и персональным кассовым узлом.
Во входной зоне установлены три банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.
Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.
Режим работы офиса «На Декабрьских Событий,100А»:
Для физических лиц: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 19.00 часов, суббота – с 10.00 до 16.00 часов. Для юридических лиц: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 17.00 часов. Воскресенье – выходной день.
«Флагманский офис – наиболее современный и технологически насыщенный формат банковского отделения. И наша команда очень рада, что теперь клиенты банка «Открытие» в Иркутске могут пользоваться нашими услугами в комфортной и современной обстановке, где нет барьеров и границ между сотрудником и посетителем, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно», - отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.