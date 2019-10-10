В Иркутске задержали гражданина Китая с контрафактным товаром

Инспекторами таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни при оформлении авиарейса из Гуанчжоу (КНР) выявлен факт ввоза гражданином Китая непродекларированной коммерческой партии товара - различных аксессуаров для сотовых телефонов, в том числе, с признаками контрафакта.

Гражданин КНР для перемещения данного товара через таможенную границу ЕАЭС выбрал «зеленый» коридор, в котором таможенное декларирование товаров не требуется.

С помощью досмотрово-рентгеновской техники, а затем в ходе таможенного досмотра в сопровождаемом багаже пассажира таможенниками были обнаружены различные аксессуары для сотовых телефонов: наушники, адаптеры, чехлы для сотовых телефонов в ассортименте общим количеством 243 штуки. Среди них также находились 58 чехлов для сотовых телефонов разных размеров и расцветок, с маркировкой в виде стилизованного изображения надкусанного яблока, а также с надписью «iPhone».

Владелец товара объяснил, что ввезенные аксессуары предназначены для продажи в торговом центре «Шанхай-Сити» (г. Иркутск), где он работает продавцом.

В связи с тем, что данный товар оказался коммерческой партией, то есть, товаром не для личного пользования, гражданин Китая был привлечен к административной ответственности. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина ещё одного дела об административном правонарушении, по факту незаконного использования товарных знаков, принадлежащих компании «Apple Inc.».

Официальный представитель правообладателя товарного знака «Apple» в России подтвердил контрафактное происхождение чехлов для айфонов и потребовал привлечь гражданина Китая за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков к административной ответственности, а также принять меры к пресечению ввода контрафактного товара в гражданский оборот. Правообладатель оценил материальный ущерб, связанный с нарушением своих прав интеллектуальной собственности при ввозе контрафактного товара, на общую сумму более 136 тысяч рублей.

Весь незаконно ввезённый товар изъят, проводится дальнейшее расследование.