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Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с банком «ФК Открытие»

10 октября 2019

Сегодня первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов  и старший вице-президент – директор департамента управления сетью банка «ФК Открытие» Антон Анищенко подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и банком.

Глава Правительства и директор департамента обсудили финансирование инфраструктурных и социальных проектов региона на принципах государственно-частного партнерства, кредитование Иркутской области, ее муниципалитетов и предприятий, находящихся в областной и муниципальной собственности, взаимодействие Правительства Иркутской области и ПАО банк «ФК Открытие», в том числе в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

- Уверен, у нас с вами хорошие перспективы на будущее, а подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и банком закрепит основные намерения сторон и станет основой для долгосрочных партнерских отношений, - отметил Руслан Болотов.

Также сегодня состоялось торжественное открытие нового центрального офиса РОО «Иркутский». Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов. В настоящий момент региональная сеть банка насчитывает 746 офисов в 69 регионах страны.


/ СИА /
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