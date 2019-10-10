«Ростелеком» признан победителем в номинации «налоговая команда года» Премии в сфере корпоративного налогообложения

«Ростелеком» объявлен победителем в номинации «налоговая команда года» на церемонии награждения победителей Премии в сфере корпоративного налогообложения, учрежденной PwC в России и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

По традиции церемония прошла в рамках заседания правления РСПП. Экспертный совет, состоящий из представителей деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации, назвал имена победителей Премии, ведущих налоговых команд и налоговых лидеров этого года.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, прокомментировал:

«Сегодня Премия в сфере корпоративного налогообложения проводится РСПП совместно с PwC уже четвертый раз. За прошедшие годы изменился сам формат премии. Теперь это не только награда для лучших налоговых команд, но и возможность выявить наиболее актуальные направления развития налоговых функций, успешные проекты и лучшие практики в фискальной сфере, реализуемые как компаниями, так и органами власти, например, налогового мониторинга и автоматизации налоговых процессов. Важная тенденция этого года – расширение участия в конкурсе представителей среднего бизнеса, налоговые команды которых почти на равных конкурируют с крупнейшими компаниями».

Екатерина Лазорина, партнер налоговой и юридической практики PwC в России, отметила:

«Мы рады объявить результаты Премии в сфере корпоративного налогообложения, учрежденной PwC совместно с РСПП. Премия в этом году состоялась в четвертый раз. Благодаря конкурсу налоговые эксперты из разных отраслей имеют возможность ознакомиться с лучшими практиками и узнать, какие тенденции сейчас наблюдаются в сфере налогообложения. В рамках Премии наша фирма традиционно представила исследование «Бенчмаркинг налоговой функции», которое в этом году посвящено автоматизации и налоговому мониторингу. Мы рады, что благодаря нашему конкурсу все больше компаний стремятся усовершенствовать собственную налоговую функцию, добиться максимума эффективности и прозрачности в ее работе».

Премия в сфере корпоративного налогообложения присуждается на конкурсной основе в целях признания профессиональных успехов лидеров в сфере корпоративного налогообложения, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд, объединения профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня, а также в целях признания заслуг государственных служащих и иных лиц, внесших весомый вклад в развитие эффективного взаимодействия между государством и бизнесом в налоговой сфере и развитие специалистов в области налогообложения.

Премия вручалась на основании оценки деятельности участников по таким направлениям, как вклад в развитие налогообложения, оценка деятельности участников в рамках налогового подразделения компании и деловая репутация.

Премия в сфере корпоративного налогообложения учреждена совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей и PwC в 2016 году с целью признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня. На участие в конкурсе могли претендовать организации независимо от их организационно-правовой формы, кроме организаций, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в сфере налогообложения.