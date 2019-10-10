Жители Иркутска стали меньше интересоваться покупкой бизнеса – спрос на него за год снизился на 8,6%, выяснили эксперты Авито, проанализировав данные III квартала 2019 года. Наиболее популярными сферами в городе стали услуги, торговля и общественное питание. В то же время готовый бизнес стали выставлять на продажу на 5% реже, а средняя цена бизнеса снизилась за год на 15% до 2,4 млн рублей.
Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос за год на 6%, а предложение – почти на 10%. Интерес к приобретению предприятий увеличился примерно в 2/3 крупнейших городов, в первую очередь в Ижевске (на 25% за год), Воронеже (25%) и Саратове (21%). Примерно в трети городов он, наоборот, снизился, наиболее заметно в Омске (на 22%), Екатеринбурге (11%) и Барнауле (10%). Предложение же увеличилось почти во всех крупных городах, наиболее сильно – в Санкт-Петербурге (на 31% за год), Ульяновске (на 14%) и Новосибирске (на 13%).
За год стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7% и составляет 3,2 млн рублей. Самый низкий ценник на покупку бизнеса зафиксирован в Ульяновске – в среднем 1,3 млн рублей, а дороже всего за уже существующую компанию придется заплатить в Ростове-на-Дону (около 4,5 млн). По уровню цены этот город обогнал традиционного лидера – Москву, где по итогам прошедшего квартала готовый бизнес можно было приобрести за 4,4 млн рублей.
Почти в половине (11 из 23) рассматриваемых городов стоимость бизнеса увеличилась за год, наиболее заметно в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). А в 12 крупнейших городах купить готовое предприятие стало проще – значительнее всего ценники снизились в Саратове (-31%), Тюмени (-25%) и Новосибирске (-24%).
Рейтинг городов по доступности готового бизнеса в III квартале и изменение цены за год
|
№
|
Город
|
Средняя цена, III квартал 2018, руб.
|
Средняя цена, III квартал 2019, руб.
|
Динамика предложения за год
|
Динамика спроса за год
|
Динамика цены за год
|
1
|
Ульяновск
|
1 643 384
|
1 286 325
|
14,31%
|
16,10%
|
-21,73%
|
2
|
Нижний Новгород
|
2 409 692
|
1 882 133
|
6,70%
|
1,51%
|
-21,89%
|
3
|
Омск
|
1 751 953
|
1 917 529
|
-3,51%
|
-21,88%
|
9,45%
|
4
|
Челябинск
|
1 702 864
|
1 961 139
|
3,18%
|
-0,12%
|
15,17%
|
5
|
Екатеринбург
|
2 359 955
|
2 012 614
|
-11,64%
|
-11,37%
|
-14,72%
|
6
|
Волгоград
|
2 562 345
|
2 061 498
|
6,43%
|
-5,18%
|
-19,55%
|
7
|
Воронеж
|
2 026 539
|
2 107 394
|
5,36%
|
24,67%
|
3,99%
|
8
|
Пермь
|
2 400 986
|
2 310 801
|
2,37%
|
15,41%
|
-3,76%
|
9
|
Иркутск
|
2 784 692
|
2 356 190
|
-5,08%
|
-8,61%
|
-15,39%
|
10
|
Ижевск
|
1 552 209
|
2 391 112
|
9,38%
|
25,24%
|
54,05%
|
11
|
Санкт-Петербург
|
3 117 989
|
2 544 161
|
30,76%
|
19,46%
|
-18,40%
|
12
|
Саратов
|
3 800 289
|
2 604 514
|
0,33%
|
20,26%
|
-31,47%
|
13
|
Красноярск
|
3 088 452
|
2 736 261
|
-1,23%
|
-7,67%
|
-11,40%
|
14
|
Барнаул
|
2 510 800
|
2 764 392
|
3,03%
|
-9,50%
|
10,10%
|
15
|
Тольятти
|
2 193 378
|
2 873 645
|
8,84%
|
6,69%
|
31,01%
|
16
|
Новосибирск
|
3 818 589
|
2 892 480
|
12,96%
|
8,19%
|
-24,25%
|
17
|
Тюмень
|
3 838 184
|
2 895 032
|
7,49%
|
3,97%
|
-24,57%
|
18
|
Краснодар
|
2 947 224
|
2 935 410
|
7,00%
|
-1,95%
|
-0,40%
|
19
|
Казань
|
2 414 886
|
3 228 330
|
8,74%
|
3,81%
|
33,68%
|
20
|
Уфа
|
2 914 112
|
3 427 021
|
2,74%
|
10,38%
|
17,60%
|
21
|
Самара
|
3 777 971
|
4 151 668
|
12,82%
|
9,83%
|
9,89%
|
22
|
Москва
|
4 213 263
|
4 442 495
|
12,94%
|
-2,74%
|
5,44%
|
23
|
Ростов-на-Дону
|
4 176 784
|
4 546 705
|
4,30%
|
4,32%
|
8,86%
|
|
Вся Россия
|
3 317 691
|
3 195 905
|
9,87%
|
5,82%
|
-3,67%
Виды готового бизнеса в Иркутске
Сфера услуг (34%), торговля (28%) и общественное питание (15%) имеют наибольшие доли спроса среди всего бизнеса, который предлагается к продаже в городе. Также наиболее массовым является производство. Интернет-магазины, индустрия развлечений, сельское хозяйство и строительство, как и годом ранее, пользуются наименьшим спросом.
Самым доступным видом готового бизнеса стала торговля. Ее средняя цена за год снизилась на 17%, она составляет в среднем 1 627 000 рублей. Дороже всего приобретать сельскохозяйственный бизнес, он обойдется в среднем в 9,6 млн рублей. Больше всего за год подорожал готовый бизнес в сфере общественного питания – на 28%.
Стоимость готового бизнеса и динамика цены за год (III квартал 2019, Иркутск)
|
Сфера
|
Средняя цена, III квартал 2019
|
Динамика за год
|
Торговля
|
1 627 000
|
-17%
|
Развлечения
|
1 757 000
|
16%
|
Сфера услуг
|
2 289 000
|
-18%
|
Другое
|
2 341 000
|
-7%
|
Общественное питание
|
2 466 000
|
28%
|
Производство
|
4 147 000
|
-37%
|
Строительство
|
6 761 000
|
13%
|
Сельское хозяйство
|
9 644 000
|
-32%