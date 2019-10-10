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Жители Иркутска стали меньше интересоваться покупкой бизнеса – спрос на него за год снизился на 8,6%

10 октября 2019

Жители Иркутска стали меньше интересоваться покупкой бизнеса – спрос на него за год  снизился на 8,6%, выяснили эксперты Авито, проанализировав данные III квартала 2019 года. Наиболее популярными сферами в городе стали услуги, торговля и общественное питание. В то же время готовый бизнес стали выставлять на продажу на 5% реже, а средняя цена бизнеса снизилась за год на 15% до 2,4 млн рублей.

Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос за год на 6%, а предложение – почти на 10%. Интерес к приобретению предприятий увеличился примерно в 2/3 крупнейших городов, в первую очередь в Ижевске (на 25% за год), Воронеже (25%) и Саратове (21%). Примерно в трети городов он, наоборот, снизился, наиболее заметно в Омске (на 22%), Екатеринбурге (11%) и Барнауле (10%). Предложение же увеличилось почти во всех крупных городах, наиболее сильно – в Санкт-Петербурге (на 31% за год), Ульяновске (на 14%) и Новосибирске (на 13%).

За год стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7% и составляет 3,2 млн рублей. Самый низкий ценник на покупку бизнеса зафиксирован в Ульяновске – в среднем 1,3 млн рублей, а дороже всего за уже существующую компанию придется заплатить  в Ростове-на-Дону (около 4,5 млн). По уровню цены этот город обогнал традиционного лидера – Москву, где по итогам прошедшего квартала готовый бизнес можно было приобрести за 4,4 млн рублей.

Почти в половине (11 из 23) рассматриваемых городов стоимость бизнеса увеличилась за год, наиболее заметно в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). А в 12 крупнейших городах купить готовое предприятие стало проще – значительнее всего ценники снизились в Саратове (-31%), Тюмени (-25%) и Новосибирске (-24%).

Рейтинг городов по доступности готового бизнеса в III квартале и изменение цены за год

Город

Средняя цена, III квартал 2018, руб.

Средняя цена, III квартал 2019, руб.

Динамика предложения за год

Динамика спроса за год

Динамика цены за год

1

Ульяновск

1 643 384

1 286 325

14,31%

16,10%

-21,73%

2

Нижний Новгород

2 409 692

1 882 133

6,70%

1,51%

-21,89%

3

Омск

1 751 953

1 917 529

-3,51%

-21,88%

9,45%

4

Челябинск

1 702 864

1 961 139

3,18%

-0,12%

15,17%

5

Екатеринбург

2 359 955

2 012 614

-11,64%

-11,37%

-14,72%

6

Волгоград

2 562 345

2 061 498

6,43%

-5,18%

-19,55%

7

Воронеж

2 026 539

2 107 394

5,36%

24,67%

3,99%

8

Пермь

2 400 986

2 310 801

2,37%

15,41%

-3,76%

9

Иркутск

2 784 692

2 356 190

-5,08%

-8,61%

-15,39%

10

Ижевск

1 552 209

2 391 112

9,38%

25,24%

54,05%

11

Санкт-Петербург

3 117 989

2 544 161

30,76%

19,46%

-18,40%

12

Саратов

3 800 289

2 604 514

0,33%

20,26%

-31,47%

13

Красноярск

3 088 452

2 736 261

-1,23%

-7,67%

-11,40%

14

Барнаул

2 510 800

2 764 392

3,03%

-9,50%

10,10%

15

Тольятти

2 193 378

2 873 645

8,84%

6,69%

31,01%

16

Новосибирск

3 818 589

2 892 480

12,96%

8,19%

-24,25%

17

Тюмень

3 838 184

2 895 032

7,49%

3,97%

-24,57%

18

Краснодар

2 947 224

2 935 410

7,00%

-1,95%

-0,40%

19

Казань

2 414 886

3 228 330

8,74%

3,81%

33,68%

20

Уфа

2 914 112

3 427 021

2,74%

10,38%

17,60%

21

Самара

3 777 971

4 151 668

12,82%

9,83%

9,89%

22

Москва

4 213 263

4 442 495

12,94%

-2,74%

5,44%

23

Ростов-на-Дону

4 176 784

4 546 705

4,30%

4,32%

8,86%

 

Вся Россия

3 317 691

3 195 905

9,87%

5,82%

-3,67%
 

 

Виды готового бизнеса в Иркутске

Сфера услуг (34%), торговля (28%) и общественное питание (15%) имеют наибольшие доли спроса среди всего бизнеса, который предлагается к продаже в городе. Также наиболее массовым является производство. Интернет-магазины, индустрия развлечений, сельское хозяйство и строительство, как и годом ранее, пользуются наименьшим спросом.

Самым доступным видом готового бизнеса стала торговля. Ее средняя цена за год снизилась на 17%, она составляет в среднем 1 627 000 рублей. Дороже всего приобретать сельскохозяйственный бизнес, он обойдется в среднем в 9,6 млн рублей. Больше всего за год подорожал готовый бизнес в сфере общественного питания – на 28%.

Стоимость готового бизнеса и динамика цены за год (III квартал 2019, Иркутск)

Сфера

Средняя цена, III квартал 2019

Динамика за год

Торговля

1 627 000

-17%

Развлечения

1 757 000

16%

Сфера услуг

2 289 000

-18%

Другое

2 341 000

-7%

Общественное питание

2 466 000

28%

Производство

4 147 000

-37%

Строительство

6 761 000

13%

Сельское хозяйство

9 644 000

-32%
 

 


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