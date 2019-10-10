Жители Иркутска стали меньше интересоваться покупкой бизнеса – спрос на него за год снизился на 8,6%

Жители Иркутска стали меньше интересоваться покупкой бизнеса – спрос на него за год снизился на 8,6%, выяснили эксперты Авито, проанализировав данные III квартала 2019 года. Наиболее популярными сферами в городе стали услуги, торговля и общественное питание. В то же время готовый бизнес стали выставлять на продажу на 5% реже, а средняя цена бизнеса снизилась за год на 15% до 2,4 млн рублей.

Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос за год на 6%, а предложение – почти на 10%. Интерес к приобретению предприятий увеличился примерно в 2/3 крупнейших городов, в первую очередь в Ижевске (на 25% за год), Воронеже (25%) и Саратове (21%). Примерно в трети городов он, наоборот, снизился, наиболее заметно в Омске (на 22%), Екатеринбурге (11%) и Барнауле (10%). Предложение же увеличилось почти во всех крупных городах, наиболее сильно – в Санкт-Петербурге (на 31% за год), Ульяновске (на 14%) и Новосибирске (на 13%).

За год стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7% и составляет 3,2 млн рублей. Самый низкий ценник на покупку бизнеса зафиксирован в Ульяновске – в среднем 1,3 млн рублей, а дороже всего за уже существующую компанию придется заплатить в Ростове-на-Дону (около 4,5 млн). По уровню цены этот город обогнал традиционного лидера – Москву, где по итогам прошедшего квартала готовый бизнес можно было приобрести за 4,4 млн рублей.

Почти в половине (11 из 23) рассматриваемых городов стоимость бизнеса увеличилась за год, наиболее заметно в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). А в 12 крупнейших городах купить готовое предприятие стало проще – значительнее всего ценники снизились в Саратове (-31%), Тюмени (-25%) и Новосибирске (-24%).

Рейтинг городов по доступности готового бизнеса в III квартале и изменение цены за год

№ Город Средняя цена, III квартал 2018, руб. Средняя цена, III квартал 2019, руб. Динамика предложения за год Динамика спроса за год Динамика цены за год 1 Ульяновск 1 643 384 1 286 325 14,31% 16,10% -21,73% 2 Нижний Новгород 2 409 692 1 882 133 6,70% 1,51% -21,89% 3 Омск 1 751 953 1 917 529 -3,51% -21,88% 9,45% 4 Челябинск 1 702 864 1 961 139 3,18% -0,12% 15,17% 5 Екатеринбург 2 359 955 2 012 614 -11,64% -11,37% -14,72% 6 Волгоград 2 562 345 2 061 498 6,43% -5,18% -19,55% 7 Воронеж 2 026 539 2 107 394 5,36% 24,67% 3,99% 8 Пермь 2 400 986 2 310 801 2,37% 15,41% -3,76% 9 Иркутск 2 784 692 2 356 190 -5,08% -8,61% -15,39% 10 Ижевск 1 552 209 2 391 112 9,38% 25,24% 54,05% 11 Санкт-Петербург 3 117 989 2 544 161 30,76% 19,46% -18,40% 12 Саратов 3 800 289 2 604 514 0,33% 20,26% -31,47% 13 Красноярск 3 088 452 2 736 261 -1,23% -7,67% -11,40% 14 Барнаул 2 510 800 2 764 392 3,03% -9,50% 10,10% 15 Тольятти 2 193 378 2 873 645 8,84% 6,69% 31,01% 16 Новосибирск 3 818 589 2 892 480 12,96% 8,19% -24,25% 17 Тюмень 3 838 184 2 895 032 7,49% 3,97% -24,57% 18 Краснодар 2 947 224 2 935 410 7,00% -1,95% -0,40% 19 Казань 2 414 886 3 228 330 8,74% 3,81% 33,68% 20 Уфа 2 914 112 3 427 021 2,74% 10,38% 17,60% 21 Самара 3 777 971 4 151 668 12,82% 9,83% 9,89% 22 Москва 4 213 263 4 442 495 12,94% -2,74% 5,44% 23 Ростов-на-Дону 4 176 784 4 546 705 4,30% 4,32% 8,86% Вся Россия 3 317 691 3 195 905 9,87% 5,82% -3,67%

Виды готового бизнеса в Иркутске

Сфера услуг (34%), торговля (28%) и общественное питание (15%) имеют наибольшие доли спроса среди всего бизнеса, который предлагается к продаже в городе. Также наиболее массовым является производство. Интернет-магазины, индустрия развлечений, сельское хозяйство и строительство, как и годом ранее, пользуются наименьшим спросом.

Самым доступным видом готового бизнеса стала торговля. Ее средняя цена за год снизилась на 17%, она составляет в среднем 1 627 000 рублей. Дороже всего приобретать сельскохозяйственный бизнес, он обойдется в среднем в 9,6 млн рублей. Больше всего за год подорожал готовый бизнес в сфере общественного питания – на 28%.

Стоимость готового бизнеса и динамика цены за год (III квартал 2019, Иркутск)