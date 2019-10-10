С 2020 года организации с обособленными подразделениями смогут выбрать ответственное лицо для уплаты налога и сдачи отчетности по НДФЛ

С 2020 года организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений.

Для этого организации необходимо уведомить о своем выборе налоговый орган. Сейчас такие налоговые агенты сдают отчетность по месту учета как головной организации, так и каждого обособленного подразделения.

Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразделений в другом муниципальном образовании (не в том, где зарегистрирована головная организация), то среди таких обособленных подразделений организация может выбрать ответственное лицо.

Также с 2020 года снижается порог минимальной численности работников с 25 до 10 человек, при которой налоговые агенты обязаны представлять соответствующую налоговую отчетность в электронной форме.

Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется не позднее 2 марта 2020 года по формам: справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ.

Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».