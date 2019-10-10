Новости

12 млн рублей украли у вкладчиков потребительского кооператива в Иркутске

10 октября 2019

Следствием установлено, что КПКГ «Восточно-Сибирские сбережения» и ООО «АВАНГАРД ГРУПП» работали с 2013 по 2018 год в городе Иркутске. Компании заключали с гражданами, на определенный срок, договоры о передаче личных сбережений, согласно условиям, кооператив пользовался денежными средствами за компенсацию до 84 % годовых.

Однако организации прекратили выплаты. В результате обманным способом неизвестные похитили около 12 миллионов рублей.

Следственными органами межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлена только  часть обманутых вкладчиков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании