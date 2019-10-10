12 млн рублей украли у вкладчиков потребительского кооператива в Иркутске

Следствием установлено, что КПКГ «Восточно-Сибирские сбережения» и ООО «АВАНГАРД ГРУПП» работали с 2013 по 2018 год в городе Иркутске. Компании заключали с гражданами, на определенный срок, договоры о передаче личных сбережений, согласно условиям, кооператив пользовался денежными средствами за компенсацию до 84 % годовых.

Однако организации прекратили выплаты. В результате обманным способом неизвестные похитили около 12 миллионов рублей.

Следственными органами межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлена только часть обманутых вкладчиков.