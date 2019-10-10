В Иркутске закончили обустройство стадиона лицея ИГУ

В Иркутске в рамках реализации муниципальной программы «Территория детства» завершены работы по обустройству стадиона лицея ИГУ. Выполненные работы проверил мэр города Дмитрий Бердников.

На территории образовательного учреждения на улице Академика Курчатова, 13-а провели комплекс работ по обустройству спортивных площадок. Здесь оборудовали баскетбольно-волейбольную площадку, беговую дорожку и яму для прыжков, обустроили футбольное поле и тротуары, установили спортивное оборудование, стойки для волейбольной сетки и баскетбольного кольца, малые архитектурные формы, трибуны и ограждение спортплощадки. Также выполнено водоотведение, проведено освещение.

Глава города также проверил ход выполнения капитального ремонта на территории спорткомплекса «Авиатор» на улице Ширямова, 6-а. После передачи объекта на баланс муниципалитета в 2016 году здесь выполнили капитальный ремонт основного здания, в настоящий момент обустраивают стадион. Это будет вторая в Иркутске, после СК «Локомотив», муниципальная спортивная площадка с искусственным покрытием. Здесь выполнили укладку резинового покрытия беговых дорожек, до конца октября завершат укладку искусственного газона. Также ведется обустройство пункта проката и заточки коньков, мест для переодевания, тренерских и душевых. Работы финансируются из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013-2021 годы» и из федерального – по целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

Кроме этого, завершен первый этап обустройства стадиона школы №21 на улице Красных Мадьяр, 123. В рамках реализации проекта «Народные инициативы» установлена баскетбольно-волейбольная площадка, обустроено футбольное поле и система водоотведения. В следующем году здесь смонтируют освещение и видеонаблюдение, установят трибуны, благоустроят беговую дорожку.

– Масштабная работа по развитию детского и массового спорта в нашем городе будет продолжена. Уже началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Ново-Ленино и крытого катка с искусственным льдом в Пади Долгой. Запланировано возведение спортивных модулей в школах №8 и №9, формируем перечень общеобразовательных учреждений, где в следующем году выполним ремонты стадионов и кортов. Также уделяем большое внимание строительству спортивных объектов в дворовых территориях. Для реализации планов используем средства городского бюджета, участвуем в федеральных программах , – отметил Дмитрий Бердников.

Мэр напомнил, что в этом году открыт новый ФОК на Синюшиной горе, введен в эксплуатацию спортивный модуль в школе №29. Кроме этого, обустроены стадионы школ №№24, 30, 42, 66, 73, хоккейные корты в территории школ №№ 6 и 20, универсальные комбинированные площадки - школы №№ 23, 40, 76, выполнен ремонт покрытия в школе №67.