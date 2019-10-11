В Торгово-промышленную палату Восточной Сибири приняли новые компании

9 октября на заседании Совета Союза «ТПП ВС», под руководством председателя Совета Директоров АО «Саянскхимпласт» Виктора Круглова, в состав ТПП Восточной Сибири вступили 19 новых организаций.

Среди принятых в ряды палаты есть как молодые компании, так и организации, давно и успешно ведущие бизнес в различных отраслях экономики: геофизические изыскания и разработки, консалтинг, здравоохранение, туристическая, страховая и аукционная деятельность, издательские услуги, ремонт и строительство, оптовая торговля, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции и пр. Все эти предприятия объединяет желание развивать свой бизнес с помощью ресурсов и инструментов системы торгово-промышленных палат.

Членами ТПП ВС стали: ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО «Гелиос», ООО «Технологии ДКВ», ООО «ВостокГидроИзоляция», Иркутский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда», ООО «Универсал-бат», ООО «Актех Энергия Трейд», ООО «ВостСибАккумулятор», ООО «Байкальская аукционная компания «Русский Соболь», ООО «Диаком», ИП Богатырев Евгений Александрович (Инвестиционный Бутик "Богатырёв и партнёры), ООО «Профессиональные изыскания», КФХ Лизин Вячеслав Николаевич, ООО «Клиника Эксперт Иркутск», СПК «Байкальский фермер», ООО «Информационный Центр Юнона», ООО «Клуб Путешествий «Крылья», Иркутский филиал CАО «ВСК» и ТД «Иркутсктехснаб».

Кроме того, на заседании единогласным решением был избран председатель Комитета по предпринимательской деятельности в сфере средств массовой информации при Союзе «ТПП ВС». Им стал директор Иркутского филиала ИД «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб, который обозначил членам Совета свое видение развития деятельности комитета.

В настоящее время ТПП ВС объединяет более 300 организаций крупного, малого и среднего бизнеса, банки, образовательные и оздоровительные учреждения, различные бизнес-ассоциации. В составе палаты действует Департамент поддержки предпринимательской деятельности и ВЭД, который оказывает полный комплекс услуг для бизнеса – от консультаций по вопросам выхода на региональные и международные рынки до организации целевых бизнес-миссий. Многие услуги для членов палаты предоставляются со скидкой или бесплатно.