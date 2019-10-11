«Светофор на асфальте» установили в Иркутске

В Иркутске для любителей смотреть в экран телефона на ходу появился специальный светофор. На перекрестке улиц Урицкого и Карла Маркса в тротуары перед пешеходными переходами вмонтировали светодиодные ленты с дублирующими сигналами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Перед установкой такого светофора сотрудники ГИБДД изучили опыт других городов, где есть подобные переходы. Отмечается, что там удалось существенно снизить аварийность с участием пешеходов.

Сигналы светофора дублируют на тротуаре не случайно. Ведь зачастую пешеходы смотрят на землю или в электронные гаджеты. Поэтому теперь разрешительные сигналы будут на уровне глаз. Конструкцию полностью изготовили в Иркутске.

– Этот светофор под ногами будет работать круглый год. Он рассчитан на температуру от минус 40 до плюс 50. Кроме того, конструкция антивандальная. Поэтому держаться будет долго, – сообщил представитель подрядной организации Евгений Орлов.

Со следующего года светодиодные ленты, которые дублируют сигналы светофора, будут устанавливать и на других перекрестках Иркутска.