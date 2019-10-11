16 октября в Сибэкспоцентре откроется выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты»

В Сибэкспоцентре с 16 по 19 октября пройдет 18-я специализированная выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». Это эффективная площадка для представления многогранности направлений рынка недвижимости. Мероприятие традиционно демонстрирует самые актуальные предложения и тенденции отрасли, презентует новые объекты и услуги, государственные и коммерческие программы ипотеки, продукты банковской деятельности и сопутствующие направления. Событие дает возможность ведения прямого диалога с потенциальными партнерами и покупателями. Открытие состоится 16 октября в 12 часов.

В программе выставки ожидается проведение мероприятий для потребителей и специалистов рынка недвижимости, а также презентации участников выставки, коммуникационные площадки по актуальным проблемам и консультации специалистов.

Так, в день открытия, 16 октября, в конференц-зале Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совместно с Байкальским представительством НП «РГУД» проведут конференцию на тему: «Переходный период на рынке жилищного строительства Иркутской области». Спикеры обсудят общую ситуацию и проведут анализ рынка жилой недвижимости, поговорят об инженерном обеспечении участков в Иркутском районе, рассмотрят ипотечное кредитование и его перспективы, а также выявят тенденции развития современной жилищной застройки.

Также в этот день состоится проведение круглого стола, который будет посвящен коммерческой недвижимости. Его организатором выступит Байкальское представительство НП «РГУД». Основными темами круглого стола станут: «Экономическое обоснование градостроительных решений при формировании комфортной городской среды», «Создаем пространства», «Общественные пространства» и «Практики работы и кейсы СК «Восток Центр Иркутск».

В рамках деловой программы 16 октября состоится «Тур по CRM RealtyRuler – обзор возможностей!», руководителем которого является Евгений Лазарев. Будут обсуждаться сервисы по взаимодействию риэлторов и застройщиков, рассказываться о мобильных приложениях, телефонии, автоматической выгрузке объектов на сайты, а также о подборке объектов для клиентов и многообразии действий с объектами, в том числе, отправку информации через WatsApp, Viber.

Среди участников выставки, а их насчитывается более 40, будут представлены 34 жилых комплекса, а также 25 застройщиков – это АО ФСК "НОВЫЙ ГОРОД", ООО "ВОСТСИБСТРОЙ", ФСК "ДОМСТРОЙ", ООО СК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК", ООО СК "КВАРТАЛ" и другие. На выставку также выйдет агентство недвижимости - CENTURY 21. Кроме того, будут представлены 8 банков, среди которых ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ПАО ВТБ БАНК, ПАО "РОСБАНК", ОАО " БАНК ОТКРЫТИЕ" и другие. Две компании представят новостройки в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области – это ГРУППА ЭТАЛОН (представительство в г. Иркутск) и ЛСР НЕДВИЖИМОСТЬ.

Направления предоставляемых услуг довольно разнообразны: продажа квартир в новостройках (Иркутск, Иркутская область, другие регионы России), операции на вторичном рынке, коммерческая недвижимость (офисы, склады, магазины, промышленная недвижимость), загородные дома, земельные участки, ипотечные кредиты, жилищные субсидии, услуги по проектированию, строительству и многое другое. Посетив выставку «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты», вы сможете найти самые интересные и выгодные предложения.

Выставка будет работать с 16 по 19 октября с 10 до 18 часов.