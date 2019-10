Алексей Куртов назначен заместителем гендиректора «Открытие Брокер»

Заместителем генерального директора «Открытие Брокер» по взаимодействию с ключевыми каналами продаж банка «Открытие» назначен Алексей Куртов, ранее занимавший позицию руководителя розничного бизнеса в «ВТБ Капитал». На новой должности он будет отвечать за продажи брокерского обслуживания и инвестиционных продуктов в банковских каналах.

Алексей Куртов в 2005 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «Биохимическая физика». В 2010 году получил диплом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансовый менеджмент». В 2018 году прошёл обучение в INSEAD Business Strategy and Financial Performance, в 2019 году окончил University of California San Diego Introduction to Big Data.

Новый заместитель гендиректора «Открытие Брокер» обладает более чем 15-летним опытом работы в финансовой сфере. С сентября 2004 года по июль 2006 года возглавлял кредитный департамент «Пробизнесбанка», с июля 2006 года по июнь 2008 года — департамент продаж продуктов во Всероссийском банке развития регионов. В июне 2008 года перешёл в «Тройку Диалог», где отвечал за увеличение клиентской базы, поддержку и развитие связей с текущими и новыми клиентами компании. Летом 2010 года возглавил корпоративные продажи в «ВТБ Пенсионный фонд», а через год перешёл в «ВТБ Капитал», где успешно реализовывал бизнес-стратегию компании для розничных клиентов, выстраивал сеть дистрибуции, отвечал за продуктовую линейку и клиентское обслуживание.

В «Открытие Брокер» Алексей Куртов будет отвечать за построение сквозных процессов продаж и коммуникаций с клиентами банка «Открытие», координацию взаимодействия с банком по всему продуктовому ряду брокера и управляющей компании «Открытие» в рамках развития проекта «Открытие Инвестиции».

«Бизнес “Открытие Брокер” динамично развивается — мы ежегодно наращиваем ключевые показатели, уверенно находясь в лидерах биржевых рейтингов. Дальнейшее развитие направления будет неразрывно связано с кросс-продажами инвестиционных продуктов в отделениях и каналах банка “Открытие”. Основная задача Алексея — реализация стратегии брокера, управляющей компании и банка в части продаж инвестиционных продуктов, брокерского обслуживания и выполнения целевых показателей в банковских каналах. Учитывая многолетний опыт Алексея Куртова в одной из крупнейших финансовых структур России, я уверен, что он справится с возложенными задачами и поможет нашей компании упрочить свои позиции на рынке», — прокомментировал врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

«Инвестиционный бизнес — одно из ключевых направлений деятельности группы “Открытие”. Мы намерены значительно увеличить количество покупателей инвестпродуктов среди клиентов банка, направив основные усилия на привлечение розничных инвесторов и объёма активов. Для этого крайне важно наладить эффективное взаимодействие брокера и банка. Я надеюсь, что Алексей в сжатые сроки организует кросс-продажи продуктов брокера в отделениях и каналах банка, сумев достичь необходимых целевых показателей», — рассказал директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.