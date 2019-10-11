Два иркутских проекта получат займы Фонда развития промышленности

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности на последнем заседании одобрил финансирование 8 проектов в Московской, Иркутской, Липецкой, Кировской, Воронежской и Смоленской областях, а также в Республике Татарстан. Общая сумма займов ФРП превысит 1,5 млрд рублей, а стоимость реализации проектов – 3,1 млрд рублей.

В Иркутской области два проекта получат финансирование ФРП.

Проект "Палп-норд", направленный на повышение доли местных производителей фанеры, будет профинансирован вместе с региональным фондом Иркутской области. С привлечением льготного займа "Палп-норд" планирует приобрести высокотехнологичное оборудование и начать выпуск фанеры для мебельного производства. Производственная мощность предприятия составит до 20 тысяч кубометров в год. Общая стоимость проекта составляет 203 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности Иркутской области.

Основной задачей проекта является глубокая переработка сырья-древесины для производства востребованной на рынке продукции: нешлифованной и шлифованной фанеры формата 1525x1525 мм разных толщин. По данным компании, на рынке Сибири и Дальнего Востока отсутствует качественная фанера местного производства. Основные поставки приходятся на производителей из ПФО, Урала, а также Китая.

Производственная площадка иркутского предприятия расположена в одном из наиболее лесистых регионов России, а сырьевая база находится всего в 40-80 км. Близость сырья и наличие современного оборудования позволят предприятию обеспечить российский рынок качественной продукцией по конкурентным ценам.

Второй одобренный проект компании "Мадера" направлен на экспорт изделий из дерева. Проекту одобрен заем на 300 млн рублей по федеральной программе «Проекты развития». Предприятие модернизирует лесоперерабатывающий завод по глубокой переработке древесины, увеличив объемы продукции в 3,6 раза, до 120 тысяч кубометров в год. Основным продуктом предприятия на первом этапе станут профилированные пиломатериалы из лиственницы, 90% которых пойдет на экспорт. Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Италию, Словакию, Францию, Швецию, Эстонию и другие страны.

В будущем предприятие намерено выпускать клееный брус и фанеру. Общая стоимость проекта составляет 634 млн рублей, из которых 300 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Всего за 9 месяцев 2019 года одобрено 6 проектов из Иркутской области. Из них 3 проекта - по федеральной программе (2 из них уже профинансировано), и еще 3 проекта - с участием регионального фонда ФРП (1 компания также получила финансовую поддержку).

Для справки:

Фонд развития промышленности основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП Иркутской области создан в 2016 году.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда.

Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.