Новости

В Иркутской области ежегодно производится более миллиарда яиц

10 октября 2019

В Иркутской области ежегодно производится более миллиарда яиц. Как сообщает Иркутсктстат, сельхозпроизводителями Приангарья в январе-августе 2019 года было получено 667,2 млн. штук яиц, это на 2,2% меньше, чем в прошлом году.

В среднем от каждой несушки за восемь месяцев этого года в среднем получено по 222 штуки яиц. По общему объему производства яиц и в расчете на душу Иркутская область занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе.

В Приангарье из всех основных продуктов питания по яйцам сложился наиболее высокий уровень самообеспеченности: производство яиц превышает потребность в 1,6 раза. За пределы региона вывозится 41-43% яиц.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании