В Иркутской области ежегодно производится более миллиарда яиц

В Иркутской области ежегодно производится более миллиарда яиц. Как сообщает Иркутсктстат, сельхозпроизводителями Приангарья в январе-августе 2019 года было получено 667,2 млн. штук яиц, это на 2,2% меньше, чем в прошлом году.

В среднем от каждой несушки за восемь месяцев этого года в среднем получено по 222 штуки яиц. По общему объему производства яиц и в расчете на душу Иркутская область занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе.

В Приангарье из всех основных продуктов питания по яйцам сложился наиболее высокий уровень самообеспеченности: производство яиц превышает потребность в 1,6 раза. За пределы региона вывозится 41-43% яиц.