Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Великолукский молочный комбинат»

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Великолукский молочный комбинат». Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и президент ООО «Группа компаний Кабош» Дмитрий Матвеев.

Стороны займутся совместным осуществлением и развитием сотрудничества в сфере корпоративного кредитования, финансирования инвестиционной и экспортной деятельности, а также прочих банковских операций и действий, направленных на повышение эффективности деятельности и качества обслуживания.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Сбербанк и Группа компаний ʺКабошʺ подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития долгосрочного и эффективного сотрудничества. Группа компаний ʺКабошʺ — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг с полным циклом производства. Является одним из ключевых сельскохозяйственных предприятий северо-западного региона России. Благодаря использованию уникальных технологий по переработке натурального молока — сырья собственного производства — твердые сыры торговой марки ʺКабошʺ характеризуются высокими вкусовыми качествами. В рамках развития программы импортозамещения Сбербанк активно поддерживает сельхозпроизводителей, предоставляя финансовые ресурсы для развития бизнеса на привлекательных для клиентов условиях с использованием субсидий Министерства сельского хозяйства. Сопровождение бизнеса клиентов в Сбербанке осуществляется с использованием самых современных IT-технологий, что позволяет оперативно осуществлять расчеты и получать дополнительные возможности для роста и развития компаний».