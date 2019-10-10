Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Белая долина»

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Группой компаний «Белая долина». Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и председатель правления ГК «Белая долина» Алексей Михайлов.

Стороны договорились совместно осуществлять и развивать сотрудничество в сфере корпоративного кредитования, финансирования инвестиционной и экспортной деятельности; обеспечивать комплексную поддержку по предоставляемым продуктам и услугам; осуществлять консультирование специалистов по направлениям сотрудничества, а также осуществлять согласование позиций и выработку общих решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«В рамках подписания сегодняшнего соглашения Сбербанк намерен предоставлять ГК ʺБелая долинаʺ качественные банковские услуги по открытию и ведению расчетных счетов, организации системы электронного обмена документами и обеспечению комплексной поддержки по предоставляемым продуктам. Сбербанк сотрудничает с ГК ʺБелая долинаʺ с 2008 года. За годы сотрудничества ГК ʺБелая долинаʺ зарекомендовала себя как ответственный партнер, совместно реализовано несколько инвестиционных проектов по модернизации и расширению производственных мощностей. Сбербанк и в дальнейшем готов оперативно реагировать на потребности клиента, предлагать новые продукты Группы Сбербанк, способные удовлетворить самые разнообразные запросы бизнеса».

Алексей Михайлов, председатель правления ГК «Белая долина»:

«Соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое сегодня было подписано между нашими компаниями, создает платформу для развития долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений. На сегодняшний день Группой компаний ʺБелая долинаʺ запущен масштабный инвестиционный проект по строительству современного производственного комплекса на территории Саратовской области. Надеемся, что качественное высокотехнологичное банковское обслуживание, широкая линейка кредитных продуктов и решений, а также четкое понимание Сбербанком нужд и требований бизнеса внесут существенный вклад в его реализацию».

Кроме того, Сбербанк и ГК «Белая долина» договорились о развитии сотрудничества, обмене идеями, информацией и опытом по различным направлениям деятельности.